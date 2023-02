Rusi nemajú pod kontrolou Čierne more a zatiaľ stratili možnosť dobyť Odesu

13.2.2023 - Počas prípadnej rozsiahlej ruskej protiofenzívy neexistuje riziko pre juh Ukrajiny z Čierneho mora. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. „Naozaj nerád robím prognózy a hodnotím názory, ale na to, aby existovalo riziko dobytia Odesy a regiónu všeobecne, musí mať Rusko kontrolu nad Čiernym morom. O túto príležitosť sme ich však pripravili,“ povedal Reznikov.Poukázal tiež na to, že Ukrajinci použili protilodnú riadenú strelu Neptun, keď sa zamerali na ruský krížnik Moskva „Navyše, naše komplexy protilodnej pobrežnej ochrany fungujú, takže nevidím žiadnu šancu, že by sa (Rusi) k Odese priblížili z mora,“ povedal.Pri zmienke o územiach na ľavom brehu rieky Dnepr podotkol, že tam je situácia napätejšia, keďže „nepriateľ má príležitosť doplniť do svojich jednotiek zbrane, výstroj a personál“.