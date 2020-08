Vlastníci TikToku dostali od Donalda Trumpa 90 dní na stopnutie amerických operácií, tí sa bránia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2020 - Americký prezident Donald Trump dal v piatok čínskej spoločnosti ByteDance 90 dní na to, aby sa zbavila všetkých aktív používaných na podporu populárnej aplikácie TikTok v Spojených štátoch. Zbaviť by sa podľa neho mali aj všetkých dát získaných od amerických používateľov.Trump v nariadení uviedol, že sú "presvedčivé dôkazy", ktoré ho "vedú k presvedčeniu, že by ByteDance mohol podniknúť kroky, ktoré ohrozia národnú bezpečnosť Spojených štátov".TikTok a jeho možné prevzatie v USA je v ostatných týždňoch horúcou témou. Koncom minulého týždňa americký prezident nariadil firmám, aby do 45 dní prestali obchodovať s TikTokom.Dôvodom sú obavy o národnú bezpečnosť a zber informácií o používateľoch pre Peking. Podobnému zákazu čelí aj komunikačná aplikácia WeChat, ktorú vlastní čínska firma Tencent. Zástupcovia videoaplikácie TikTok pohrozili, že proti novému zákazu podniknú právne kroky.O kúpe amerických operácií TikToku už rokuje spoločnosť Microsoft, pričom prezident sa pred časom vyjadril, že toto úsilie podporí, ak by vláda z výťažku z predaja dostala značný podiel. Microsoft chce napredovať s rokovaniami o kúpe operácií TikToku aj v Kanade, Austrálii a na Novom Zélande.