Vlastniť auto sa firmám nemusí oplatiť
Tagy: Leasing Operatívny lízing PR
Racionálne podnikanie sa začína tam, kde sa končia nepredvídateľné náklady spojené so správou vozového parku. Ceny nových vozidiel typu Škoda Octavia sa pohybujú od sumy okolo 25-tisíc eur a vlastníctvo auta pre mnohých podnikateľov prestáva dávať ekonomický zmysel. Trend "auto ako služba" naberá na sile a Mototechna Drive naň reaguje flexibilným prenájmom, ktorý uvoľňuje cash flow a odbúrava administratívu. Vďaka ročnému nájazdu 30 000 km (s možnosťou navýšenia), okamžitej dostupnosti vozidiel a mesačnej splátke, ktorá pokrýva všetko od servisu až po diaľničnú známku, si tento model volí čoraz viac podnikateľov ako rozumnú alternatívu bez akontácie a s predvídateľnými nákladmi.
Ekonomika v číslach
V čase, keď ceny nových vozidiel typu Škoda Octavia atakujú hranicu 25 000 € a "nadupaná" športová verzia RS stojí pomaly aj raz toľko, pričom jazdená RS vychádza na viac ako 40 000 € sa vlastníctvo auta stáva pre mnohé firmy zbytočným luxusom. Trend "auto ako služba" potvrdzuje aj fakt, že v Mototechna Drive sa ročne "otočí" viac ako 2 000 automobilov na flexibilný operatívny leasing.
"Hlavným rozdielom medzi štandardným leasingom a ponukou Mototechna Drive je dĺžka záväzku. Zatiaľ čo bežné spoločnosti vyžadujú zmluvy na 36 až 48 mesiacov, Mototechna Drive sa špecializuje na strednodobý prenájom v trvaní 6 až 12 mesiacov," vysvetľuje Jan Hrubý, prevádzkový riaditeľ Mototechna Drive.
Operatívny leasing alebo prenájom vozidla využívajú z 80 % firmy a živnostníci, ktorí si takto najčastejšie obstarávajú flotilu troch až piatich áut. "Hlavnou výhodou je, že na začiatku nepotrebujú vysokú akontáciu, čím si uvoľňujú hotovosť na ďalší rozvoj podnikania," hovorí Hrubý. "Mnohí si vďaka tomu môžu dovoliť vozidlo vyššej triedy, než by ho kupovali do vlastníctva. Auto navyše môžu meniť podľa sezóny či aktuálnej potreby bez toho, aby museli riešiť servis, poistenie alebo diaľničnú známku."
Pre firmy je operatívny leasing stopercentne daňovo uznateľným nákladom. Spomínanú Škodu Octavia RS možno v Mototechna Drive získať za mesačnú splátku pod 370 €. Obľúbené modely ako Hyundai i30 začínajú na približne 200 € bez DPH, moderné SUV typu Kia Sportage či Nissan Qashqai sa pohybujú v rozmedzí 330 až 450 €. Stále väčší podiel na trhu získavajú aj nové značky ako MG, Jaecoo či Omoda, ktoré ponúkajú atraktívny pomer ceny a výkonu. V Mototechna Drive takýchto vozidiel "otočili" za dva roky už približne 600.
Hlavné výhody pre B2B segment:
- Špičkový nájazd: Mototechna Drive ponúka voľný nájazd 30 000 km ročne, čo je výrazne viac než trhový štandard (často len 10 000 – 20 000 km).
- Okamžitá dostupnosť: Žiadne čakanie mesiace či roky. Na sklade je ihneď k dispozícii viac ako 100 vozidiel vrátane luxusných špecifikácií a žiadaných SUV.
- Všetko v jednej splátke: Splátka zahŕňa servis, pneumatiky, ich uskladnenie aj prezutie, poistenie, cestnú daň aj diaľničnú známku. Na klientovi zostáva len tankovanie alebo nabíjanie a dopĺňanie kvapaliny do ostrekovačov.
- Žiadna administratíva: Uzavretie zmluvy na Flexibilný operatívny leasing je veľmi rýchle a bez nutnosti predkladať desiatky dokumentov.
Častým strašiakom podnikateľov pri operatívnom leasingu býva vyúčtovanie nadmerného opotrebovania pri vrátení vozidla. Mototechna Drive tento problém vyriešila zriadením vlastných "smart repair" centier. "Väčšinu drobných poškodení vyriešime detailingom alebo metódou PDR priamo u nás. K opotrebovaniu pristupujeme individuálne s cieľom minimalizovať náklady klienta, nie na ňom takto zarábať," dopĺňa Jan Hrubý.
Elektromobily sa oplatia aj na "operák"
Aktuálnou témou je chýbajúca štátna podpora pre elektromobilitu. Mototechna Drive však ide proti prúdu a garantuje, že pre podnikateľov je elektrický pohon finančne výhodný. Kvôli aktuálne vysokým cenám pohonných hmôt predstavujú elektromobily (BEV) výraznú prevádzkovú úsporu. V rámci skupiny AURES Holdings sa tento rok predalo už viac ako 900 elektromobilov, čo prekonalo čísla za celý rok 2024, a podobný trend nasleduje aj operatívny leasing.
O spoločnosti Mototechna Drive: Mototechna Drive je súčasťou skupiny AURES Holdings a špecializuje sa na flexibilný prenájom a operatívny leasing zánovných a nových vozidiel. So zameraním sa na individuálny prístup a rýchlosť vybavenia ponúka riešenia mobility pre jednotlivcov aj celé firemné flotily.
