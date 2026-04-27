Pondelok 27.4.2026
Meniny má Jaroslav
Spoločnosť Henkel Slovensko podporila dobrovoľnícke projekty zamestnancov sumou viac ako 24 000 eur
Spoločnosť Henkel Slovensko v roku 2025 podporila dobrovoľnícke projekty sumou viac ako 24 000 eur. Spoločnosť Henkel Slovensko v roku 2025 podporila v rámci celosvetového grantového programu Make ...
27.4.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Henkel Slovensko v roku 2025 podporila dobrovoľnícke projekty sumou viac ako 24 000 eur.
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť Henkel Slovensko podporila dobrovoľnícke projekty zamestnancov sumou viac ako 24 000 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Pomoc ľuďom bez domova v spolupráci s DePaul Slovensko
Záchrana kultúrneho dedičstva vďaka zanieteným dobrovoľníkom
Podpora duševného zdravia aj športu pre komunitu
Dobrovoľníctvo ako súčasť firemnej kultúry
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Súdny spor Mojsejovej pokračuje, kauza daňového podvodu sa ťahá už viac než desaťročie
Súdny spor Mojsejovej pokračuje, kauza daňového podvodu sa ťahá už viac než desaťročie
<< predchádzajúci článok
Vlastniť auto sa firmám nemusí oplatiť
Vlastniť auto sa firmám nemusí oplatiť