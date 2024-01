Vlhová na tlak nemyslí, teší sa na Jasnú aj na obľúbené Flachau

11.1.2024 - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa na "materskom" kopci v Jasnej pripravuje na nadchádzajúce podujatie Svetového pohára vo Flachau, po ktorom zameria svoju pozornosť na preteky v Jasnej (20.- 21. januára). Pre menšie zdravotné problémy vynechala štvrtkový tréning, trať SP si však vyskúšala už v stredu a podmienky na kopci si pochvaľovala. Ešte pred Jasnou ju v utorok 16. januára čaká večerný slalom vo Flachau, na ktorom už v minulosti dosiahla viacero úspechov a rada by jeho "žičlivosť" využila aj tentoraz.



"Dnes sa už cítim dobre. Včera to bolo horšie, preto som zrušila dnešný tréning, no nebolo to nič vážne," uviedla Vlhová, ktorá sa v stredu snažila "navnímať" kopec v Jasnej. Na rodný Liptov sa aj so svojím tímom vrátila po nedeľňajšom triumfe v slalome v slovinskej Kranjskej Gore, po ktorom je na 2. mieste v hodnotení Svetového pohára (aj disciplíne) za Američankou Mikaelou Shiffrinovou.



Do Flachau pôjde tradične v pozícii jednej z najväčších favoritiek. Do tejto pozície ju posúva aj skutočnosť, že v rakúskom stredisku už trikrát triumfovala (2019, 2020, 2023), takže sa zdá, že jej Flachau vyhovuje. "Verím, že sa to znovu potvrdí. Štatistiky hovoria, že sa mi darí pod umelým osvetlením, no všetko záleží od toho, ako sa budem cítiť a aký deň budem mať. Stále máme do Flachau ešte niekoľko dní. Teraz sa teším, že som doma, pretože už si ani nepamätám, kedy som naposledy trénovala v Jasnej. Verím, že sa tu dobre pripravíme na Flachau," uviedla Vlhová. Večerný slalom znamená pre slovenskú lyžiarku aj zmenu režimu prípravy, keďže potrebuje, aby sa jej organizmus adaptoval na skutočnosť, že bude musieť podať špičkový výkon v čase, keď už zvyčajne oddychuje.



Ďalšie špecifikum spočíva v samotných pretekoch: "Sú špeciálne v tom, že už na štarte vidím do cieľa a niekedy aj obrazovku. Je to niečo iné, ale zároveň aj pekné. Musím sa tam viac koncentrovať, je tam veľmi počuť fanúšikov," poznamenala Vlhová a asistent jej trénera Matej Gemza k podmienkam večerného slalomu dodal: "Sú tam iné svetlá, iné tiene a aj na to sa musí lyžiar pripraviť. Je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú výkon v takýchto pretekoch. Petra sa na to vie dobre pripraviť, no uvidíme, ako to dopadne tentoraz."



Vlhová bude so svojím tímom trénovať v Jasnej do nedele, potom už zamieri do dejiska siedmych pretekov slalomu SP. Nielen vo Flachau, ale aj v ďalších dejiskách pretekov SP sa Vlhová dlhodobo teší veľkej podpore slovenských fanúšikov: "Nielen ja, ale aj ostatné pretekárky vnímajú, že skoro všade, kam prídem, sa vďaka fanúšikom cítim ako doma. Ja si veľmi vážim, že ma fanúšikovia takto podporujú. O to viac sa teším na Jasnú. Bude to nezabudnuteľný zážitok pre mňa, ale aj pre členov môjho tímu," poznamenala Vlhová, ktorá pripomenula, že v súvislosti s veľkým záujmom slovenských fanúšikov budú v Jasnej prísnejšie bezpečnostné podmienky, pre ktoré nebude môcť vyhovieť stovkám záujemcov o fotografie a autogramy: "Fanúšikom chcem odkázať, aby akceptovali moje súkromie a koncentráciu na preteky. Náš šport je aj o detailoch, toto je jeden z nich."

Vlhová patrí k najväčším favoritkám SP, nedávny triumf v Kranjskej Gore bol pre ňu tretí v sezóne a naďalej stíha priebežnú líderku Shiffrinovú. "Či už je to Jasná, Flachau alebo čokoľvek iné, tak do toho idem naplno. Samozrejme, že Jasná bude trochu špeciálna, ale mám dosť skúseností na to, aby som to zvládla. Všetko je o mentálnom nastavení. Treba si to užívať a zbytočne nemyslieť na stres a tlak. Ja si sama na seba vyvíjam najväčší tlak, stále chcem víťaziť. To, že to chcú iní ľudia odo mňa, si až tak nepripúšťam. Je to šport a stať sa môže čokoľvek. Robíme všetko pre to, aby to vyšlo, no uvidíme, ako to dopadne," uviedla Vlhová smerom k očakávaniam domáceho publika v Jasnej. Dosiahnuté úspechy, medzi ktorými vyčnievajú celkový triumf v SP v roku 2021 a zlatá medaila zo ZOH 2022, sú podľa Mateja Gemzu výsledok tvrdej práce, no takisto odmieta, aby s tým súvisel tlak: "Jej úspechy sú výsledkom driny - v prvom rade jej vlastnej, ale aj celého tímu. Nebolo by však správne ísť zo stresu do stresu a myslieť na tlak." .





