Vlhová: Budem sa snažiť si formu udržať a aby vyvrcholila vo februári

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si užíva voľnejší pretekársky program v prebiehajúcej sezóne. Kým vlani naháňala body na všetkých podujatiach Svetového pohára, čo jej nakoniec vynieslo celkové prvenstvo, teraz sa zamerala na zimnú olympiádu v Pekingu a spolu s trénerom Maurom Pinim sa rozhodla viaceré preteky vynechať. Otvorili sa jej tak nové možnosti na tréning a zlepšovanie sa, no hlavne má aj viac času sama na seba. "Ak by som pokračovala ako v minulej sezóne, tak sa mi to všetko znechutí," povedala.





Vlhová naposledy štartovala v slalome v Killingtone, kde koncom novembra obsadila druhé miesto za domácou Mikaelou Shiffrinovou, a najbližšie sa predstaví na budúci týždeň v utorok v obrovskom slalome vo francúzskom Courcheveli. Pauzu využila na tréningový kemp v Copper Mountain v Colorade. "V Amerike nám bolo veľmi dobre, boli sme tam desať dní, aby sme si vyskúšali ten sneh. Je iný ako v Európe, agresívnejší, lebo je tam sucho. Chceli sme veľa natrénovať a vyskúšať si aj materiál. Preto sme vynechali preteky, mali sme dobré podmienky a chceli sme sa dobre pripraviť," uviedla počas videomítingu s médiami.Obhajkyňa celkového prvenstva je momentálne doma v rodnej krajine, kde sa zdrží do stredy. Potom cestuje trénovať do Sestriere a v nedeľu sa presunie do francúzskeho strediska Courchevel. Oproti vlaňajšku si tak dokázala počas náročnej sezóny nájsť aj čas na seba a mohla sa zastaviť doma. "Celkom som si to užila, v porovnaní s minulým rokom je to niečo úplne iné. Mám viac času pre seba, nemusíme sa toľko naháňať a po pretekoch hneď odlietať na ďalšie. Vlani som nemala ani čas na tréning, teraz máme veľa času skúšať nové veci. Nie som ani taká unavená, pretože cestovanie a neustále preteky zoberú naozaj veľa síl. Je to úplne iné a som s tým spokojná. Po vlaňajšej sezóne to bolo náročné, toto mi vyhovuje viac, pretože sa môžem zlepšovať a pokúsim sa to ukázať v nasledujúcich pretekoch," uviedla Vlhová, ktorá sa počas kempu v Amerika zamerala hlavne na techniku a skúšku materiálu. Ten si chce pred pretekmi otestovať ešte v Sestriere: "Preto tam ideme už v stredu, predsa len v Amerike je sneh trochu iný. Uvidíme, ako sa to ukáže teraz a na akých lyžiach pôjdem."

V nasledujúcich týždňoch pred ZOH bude mať nabitejší program, keďže doň zaradí už aj rýchlostné disciplíny. V nich by sa mala predstaviť v Zauchensee, podľa všetkého v Garmisch-Partenkirchene a potom aj v Pekingu. Pod piatimi kruhmi bude štartovať okrem technických disciplín i v kombinácii a super-G. A práve zimné hry sú hlavný cieľ na sezónu: "Nastavila som sa tak, že nejdem na veľký glóbus a preto teraz nie som pod tlakom v SP. Ja si sama na seba vytváram najväčší tlak a to, čo je okolo mňa, sa snažím už neriešiť. Všetko je otvorené, sme len na začiatku decembra, máme ďaleko do ZOH a ja sa budem snažiť si tú formu udržať a aby vyvrcholila vo februári. Ale je to ešte otvorené, je to ďaleko, bude to o jednom dni," uviedla.



Vlhová sa okrem športovej zameriava aj na mentálnu prípravu, ktorá je pre ňu rovnako dôležitá: "Myslím si, že v športe je to veľmi dôležité. Keď ste na vrchole, ľudia to berú ako samozrejmosť, že musíte stále vyhrávať. No aj my sme len ľudia. Ak by som pokračovala ako v minulej sezóne, tak sa mi to všetko znechutí. Je treba nájsť balans medzi pretekmi, tréningami, pre mňa je dôležité cítiť sa dobre a potom môžem podávať dobré výkony."



Vlhová si stihne užiť aj vianočné sviatky, strávi ich v rodinnom okruhu a s priateľom, no rovnako ako vlani v Taliansku: "Je pre mňa jednoduchšie byť v zahraničí. Budeme spolu aj s rodinou a priateľom, ktorý príde za mnou. Budem sa môcť aj pripravovať a trénovať a je to pre mňa ideálne. Doma som toho veľa nestihla, ešte sa trochu trápim s časovým posunom, ale piekli sme už včera s maminou a stromček budem zdobiť v Taliansku. Takže stihnem všetko a teším sa na to."