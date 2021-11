Rakúšania píšu o Vlhovej šou vo Fínsku. Do Ameriky pôjdem sebavedomá, vraví skvelá slovenská lyžiarka

Rakúska prehra a ďalšia šou Vlhovej, takto otitulkoval portál ORF materiál o nedeľňajšom slalome žien vo fínskom Levi. Pohnútky autora sú zrejmé.

Zatiaľ čo skvelá slovenská lyžiarka na severe Európy zopakovala svoje víťazstvo zo soboty, najlepšia Rakúšanka Katharina Liensbergerová skončila až na ôsmom mieste.

"Zatiaľ čo Vlhová predviedla v rozpätí 24 hodín v Levi už druhú slalomovú šou, tri Rakúšanky sa zoradili za sebou na konci prvej desiatky. A najlepšia z nich Liensbergerová zaostala za Vlhovou o 1,64 s," napísal portál ORF.

Vie jazdiť lepšie

Husársky kúsok

Je plná sebavedomia

21.11.2021 -Najmä výsledky Kathariny Liensbergerovej v prvých dvoch slalomoch sezóny Svetového pohára sú pre Rakúšanov sklamaním. Úradujúca majsterka sveta aj držiteľka slalomového glóbusu skončila v sobotu šiesta a v nedeľu ôsma."Každé preteky sú skúsenosť aj zážitok, ale viem, že sa musím vrátiť k svojmu lyžovaniu. Môžem a viem jazdiť lepšie. Len to zatiaľ nedokážem implementovať do pretekovej jazdy. Dúfam, že už najbližšie v Killingtone sa to zmení," skonštatovala Liensbergerová.Vlhovej sa za severným polárnym kruhom vo Fínsku vydaril husársky kúsok. Rovnako ako pred rokom vyhrala oba slalomy, pričom stále nechala za sebou fenomenálnu americkú slalomárku Mikaelu Shiffrinovú."Najmä v druhom kole bola náročne postavená trať. Vedela som, že musím jazdiť múdro a s hlavou. Nebolo to ľahké, ale zvládla som to a som šťastná," uviedla Vlhová, ktorá má po tomto víkende na konte už 22 víťazstiev v pretekoch SP.Svetový pohár alpských lyžiarok pokračuje už budúci víkend v americkom Killingtone obrovským slalomom aj slalomom. Vlhová v tomto stredisku dosiaľ ani raz nevyhrala, v slalome tam však bola trikrát druhá.V Severnej Amerike si ambiciózna Liptáčka pripísala ešte v roku 2017 jediný triumf v slalome v Aspene. "Teším sa na Killington, ale ešte predtým si užijem pár dní voľna. Každopádne do Ameriky cestujem plná sebavedomia," skonštatovala Vlhová.