Vlhová má na Svetovom pohári najvyššie ambície, o glóbusy zabojuje izolovaná v „súťažnej bubline“

16.10.2020 - Slovenka Petra Vlhová vstúpi do Svetového pohára 2020/2021 v zjazdovom lyžovaní prvýkrát ako obhajkyňa dvoch malých krištáľových glóbusov - za celkové triumfy v slalome a paralelných disciplínach.Dvadsaťpäťročná Liptáčka v uplynulom súťažnom ročníku ovládla celkovo päť pretekov SP, čo sa odrazilo aj na treťom mieste v hodnotení bojov o najprestížnejší veľký glóbus. Je teda pochopiteľné, že aj v nadchádzajúcej sezóne 2020/2021 bude mať iba najvyššie ambície.Okrem tradičných súperiek na svahu jej však pribudne aj jeden neviditeľný súper - koronavírus. Medzinárodná lyžiarska federácia už v predstihu oznámila, že minimálne v úvode sezóny sa preteky budú konať bez divákov a lyžiarky budú uzavreté v tzv. súťažnej bubline. Do nej budú mať prístup iba členovia jej realizačného tímu. Pred každými pretekmi bude musieť absolvovať povinné testovanie, čo bude starosť navyše oproti klasickému chodu sezóny."Tých opatrení, ktoré zaviedla FIS, je veľmi veľa. Nezostáva nám nič iné, len ich dodržiavať. Nebudem a nechcem byť s nikým v kontakte. V prípade, že by som sa nakazila koronavírusom, automaticky musím absolvovať 15-dňovú karanténu," uviedla Petra Vlhová pre RTVS.Dvadsaťpäťročná Liptáčka má ako tradične v posledných rokoch iba najvyššie ambície."Nebojím sa otvorene hovoriť o tom, že chcem získať veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. Už v minulej sezóne som bola k nemu pomerne blízko. Motivujú ma aj dva malé glóbusy, ktoré mám doma za slalom a paralelný slalom. Potešilo by ma, keby k nim pribudol aj veľký brat," povedala Vlhová nedávno v rozhovore pre denník Šport.Vlhová krátko pred prvými pretekmi - sobotňajším obrovským slalomom na ľadovci v rakúskom Söldene priznala, že zdravotne je v poriadku. Koleno, ktoré ju ťažilo v časti minulej sezóny, ju teraz obmedzuje iba minimálne."Cítim sa dobre. Uvidíme v sobotu, ako to dopadne. Sölden je ťažký kopec. Treba si dať pozor na všetko od štartu do cieľa. Budem sa snažiť podať čo najlepší výkon. Ciele sú vždy najvyššie," zdôraznila VlhováV uplynulej sezóne prvýkrát vážnejšie prehovorila aj do celkového poradia v kĺzavých disciplínach zjazde a super G. Kedysi špecialistka na slalom vybojovala v zjazde aj super G štvrté aj šieste miesto v pretekoch SP a jej ambície jednoznačne smerujú až k stupňom víťazov."V pláne máme odjazdiť všetky súťaže. Našťastie ma pri tréningoch opatrenia v súvislosti s koronakrízou príliš neobmedzovali, takže v príprave všetko išlo podľa vopred stanoveného plánu," skonštatovala zverenkyňa Livia Magoniho.Po obrovských slalomoch mužov aj žien v Söldene v novembri pribudne do kalendára nová zastávka - 13. a 14. 11. sa v rakúskom rezorte Lech/Zürs uskutočnia paralelné súťaže. Prestížny seriál vôbec nezavíta do Severnej Ameriky.Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) informovala, že v súvislosti s pandémiou koronavírusu a možnými problémami s cestovaním sa v USA a Kanade jazdiť nebude.Naopak, súčasťou kalendára SP v alpskom lyžovaní bude po piatich rokoch aj nízkotatranské stredisko Jasná, kde sa 6. a 7. marca 2021 uskutočnia slalom a obrovský slalom žien. Celkovo je v pláne odjazdiť 35 pretekov. Koronakríza však môže veľa zmeniť tak, ako sa to udialo v závere minulej sezóny.