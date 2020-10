Opatrenia: Na športovisku môže trénovať len jedna skupina do 6 osôb

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo štvrtok spresnilo, za akých podmienok sú povolené tréningy pre organizované skupiny. Naďalej platí, že výnimku zo zákazu organizácie hromadných športových podujatí má až do odvolania len deväť ligových súťaží v piatich odvetviach.





Pôvodne sa objavili informácie, že na jednom športovisku môže byť za splnenia ďalších podmienok aj viac skupín s maximálne šiestimi osobami a vo vnútri je potrebné dodržiavať obmedzenie jedného človeka na 15 m2. Ministerstvo však neskôr tieto opatrenia zmenilo. Na jednom športovisku tak môže v jednom čase trénovať len jedna organizovaná skupina do šesť osôb, vrátane členov realizačného tímu. V opatreniach už nefiguruje informácia o interiérovom športovaní. Športovci nemusia mať pri tréningu rúško, no jeho použitie sa odporúča.Zároveň platí, že od štvrtka 15. októbra sa na Slovensku až do odvolania môžu konať len najvyššie profesionálne súťaže v piatich odvetviach. Pri ligových výnimkách platí podmienka, že sa uskutočnia bez divákov a hráči/hráčky budú mať pravidelné testy na prítomnosť koronavírusu. Povolené je aj iné podujatie v prípade, ak majú všetci účastníci negatívny test na COVID-19 vykonaný RT-PCR testom alebo antigénovým testom certifikovaným na území Európskej únie nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatie však musí byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania.Bez prítomnosti divákov sú aktuálne podľa výnimky povolené hokejové súťaže Tipos extraliga a nadnárodná Ice Hockey League, v ktorej pôsobí klub iClinic Bratislava Capitals, futbalová Fortuna liga a najvyššie súťaže mužov a žien v hádzanej, volejbale a basketbale.Ako pripomína oficiálny portál Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) olympic.sk, zverejnené opatrenia sa najviac dotknú plavcov, keďže prírodné a umelé kúpaliská vrátane akvaparkov sú zatvorené a športovci nebudú mať kde trénovať. Zatvorené sú aj prevádzky poskytujúce služby wellness a fitnescentrá. "Športovanie v školách (telesná výchova, športové súťaže a aktivity na školách) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu nie je dotknuté týmto opatrením," uvádza sa v usmernení.Podľa Manuálu pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí musia kluby zabezpečiť pred každým súťažným kolom testovanie pre všetky tímy, najviac však v rozsahu raz za sedem dní. V prípade pozitívneho výsledku testu ide hráč do domácej izolácie, ktorá bude nariadená podľa závažnosti ochorenia a príznakov. Jej presnú dĺžku i koniec definuje manuál. Tréningový i zápasový proces hráčov, ktorí mali negatívny výsledok testu, môže naďalej pokračovať."Hráč, ktorý preukázateľne laboratórne prekonal infekciu COVID-19, sa nemusí po kontakte s pozitívnou osobou podrobiť testu RT-PCR a to po dobu troch mesiacov, pokiaľ sa u neho nevyskytnú nové príznaky COVID-19. Hráč sa môže zúčastňovať tréningového a súťažného procesu," uvádza sa v manuáli.