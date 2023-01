Vlhová má z Flachau tretí triumf: Bol to môj deň

Petra Vlhová dosiahla tretí triumf vo Flachau vďaka veľkej pohode, ktorú pociťovala počas utorkového slalomu i v dňoch pred ním. V rakúskom stredisku sa slovenská lyžiarka najlepšie vyrovnala s náročnými traťami v oboch kolách a ako povedala po pretekoch, bol to jednoducho jej deň. Okrem triumfu ju potešil aj fakt, že zdolala líderku v celkovom hodnotení Svetového pohára a dokázala si tým, že je stále silná.





Vlhová po pretekoch dala najavo všetky emócie, nechýbali ani slzy: "Boli to slzy šťastia. Je to úžasné. Veľmi som si to užila, ešte stále mám obrovské emócie. Dlho sme na tom pracovali, celú sezónu sa mi to nedarilo. Ale boli sme pokojní, pracovali sme na našich veciach. Môj tím robil všetko pre to, aby som sa cítila čo najlepšie. Veľmi som chcela vyhrať práve tu vo Flachau a užiť si atmosféru. Fanúšikovia boli úžasní, chcela som si to užiť s nimi."Slovenská reprezentantka čakala na triumf vo SP desať mesiacov. Naposledy sa tešila 11. marca 2022, keď vyhrala obrovský slalom v Aare. "Cítila som sa dobre. Človek vždy verí, že to vyjde teraz, ale môže sa stať, že urobím chybu, alebo že niekto bude rýchlejší. Stále verím, že dokážem vyhrať, ale stať sa môže čokoľvek. Snažila som sa byť druhé kolo pokojná, využila som skúsenosti, keďže som nebola po prvý raz prvá po prvom kole. Mala som dobré nohy, dobre som sa cítila. Podala som svoj maximálny výkon," uviedla po víťazsvte.Prve kolo postavil jej tréner Mauro Pini a aj túto výhodu dokázala maximálne využiť: "Aj to rozhodlo, ale myslím si, že dnes to bol môj deň a cítila som sa naozaj veľmi dobre. Mauro mi povedal, kde si mám dať pozor, kde bude kľúčový bod. Urobila som všetko čo som mala. Prvé kolo bolo postavené slalomovo, nebolo ľahké. Môžem povedať, že sa tu ukázalo, kto vie lyžovať a kto má silu a rozum, ako prejsť bránky a absorbovať hrby."Po dojazde cieľom ovládli Vlhovú emócie, tie však nechýbali ani jej rivalke Mikaele Shiffrinovej. Američanka po pretekoch neprišla ako jediná z prvej trojky na tlačovú konferenciu, organizátori informovali, že je chorá. "Nedá sa to opísať. Ja keď som prišla do cieľa, musela som najskôr zaostriť, ale videla som jednotku a zelené čísla a začala som sa tešiť. Ani neviem, čo som robila, to boli veľké emócie. Toto víťazstvo chutí inak a som šťastná, že som vyhrala, a že som zdolala Mikaelu. Lebo to dokážete len vtedy, ak lyžujete najlepšie ako viete. A dokazuje to, že som silná. Lebo ona prekonáva všetky rekordy a je pre mňa česť s ňou súťažiť. Motivuje ma to a som šťastná, že to prišlo," uviedla.Vlhovú nerozladili ani burácajúci slovenskí fanúšikovia, ktorí reagovali hlasitými prejavmi a trúbením vždy, keď sa objavila na obrazovke: "Tlak samozrejme bol, ale mám už skúsenosti a snažila som sa byť na štarte čo najviac pokojná, aby som podala môj výkon. Pod stresom človek robí chyby. Fanúšikov som počula, ale bola som vo svojej bubline."Na konci tlačovej konferencie slovenská lyžiarka prezradila, že na štarte sezóny neprežívala ideálne obdobie a netýkalo sa to len lyžovania. Jej úprimná spoveď pri spomienke na uplynulé obdobie bola spontánna: "Ak mám byť úprimná, začiatok sezóny bol pre mňa naozaj ťažký. Ľudia mali pocit, že sa neusmievam, ale necítila som sa v poriadku. Takže mali dobrý pocit. Som čitateľná a úprimná, neviem klamať. Ale vďaka tímu som sa z toho dostala a dostala som sa späť do svojho sveta. V každých pretekoch som sa chcela zlepšovať. Treba si uvedomiť, že mám právo sa občas neusmievať, život nie je vždy taký ako má byť. Necítila sa som sa dobre, bojovala som sama so sebou, s lyžami a vecami okolo. Tiež som len človek, ale som šťastná, že som sa cez to dokázala preniesť. Lyžovanie som si opäť začala užívať."