Vlhová v 1. kole stredajšieho obrovského slalomu piata, prvá Hectorová

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figuruje po odjazdení 1. kola stredajšieho obrovského slalomu Svetového pohára na piatom mieste. Vo francúzskom Courcheveli zaostávala o 59 stotín sekundy za vedúcou Švédkou Sarou Hectorovou. Priebežne druhá bola domáca Tessa Worleyová (+0,11), tretia priečka patrila víťazke utorkového "obráku" Američanke Mikaele Shiffrinovej (+0,34).





Dvadsaťšesťročná slovenská reprezentantka rovnako ako v utorok otvorila preteky so štartovým číslom 1. Od úvodu si - až na menšie zaváhanie po prvom medzičase - držala líniu a nastavila konkurencieschopné medzičasy. V zavretých bránach trochu viac tlačila na lyže a neskoro uvoľňovala oblúk, do dolnej časti však zobrala vysokú rýchlosť. "Včera som z prvej jazdy nemala dobrý pocit, dnes som išla trochu lepšie, aj keď tam boli chyby. Keď má človek na štarte jednotku, nemá sa s kým porovnávať. Určite je to však lepšie ako v utorok, odstup je menší, všetko je otvorené. Nerobila som výrazné chyby, možno v niektorých pasážach som išla priamo na brány a v podstate všetko robila za bránou. Tým som stratila určitý čas," povedala Vlhová pre JOJ Šport.Zaváhaniam sa nevyhla ani jej americká rivalka Shiffrinová, líderka SP išla na niektoré brány príliš priamo a patrila jej priebežná tretia pozícia. Prvé kolo najlepšie vyšlo Hectorovej, Švédka bola od prvého medzičasu v zelených číslach a suverénnou jazdou sa dostala pred 2. kolom (13.00) do vedenia. Pred Vlhovú sa zaradila ešte Talianka Marta Bassinová, ktorá bola štvrtá s mankom 0,39 s.V utorkovom prvom obrovskom slalome v Courcheveli skončila Vlhová na štvrtej priečke. Stredajší "obrák" náhradou za zrušené preteky v americkom Killingtone.