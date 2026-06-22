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22. júna 2026
Polícia odhalila pranie špinavých peňazí za takmer 20 miliónov eur, obvinila viac ako desať osôb
Vyšetrovatelia zistili, že obvinené osoby v rokoch 2020 až 2021 zakladali na Slovensku obchodné spoločnosti prostredníctvom nastrčených osôb.
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22.6.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia zistili, že obvinené osoby v rokoch 2020 až 2021 zakladali na Slovensku obchodné spoločnosti prostredníctvom nastrčených osôb.
Polícia zefektívňuje boj proti legalizácii výnosov z medzinárodnej trestnej činnosti na Slovensku. Ako informovalo Prezídium Policajného zboru, v rámci rozsiahleho medzinárodného vyšetrovania vzniesli obvinenie desiatim právnickým osobám a jednej fyzickej osobe pre trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti.
Vyšetrovatelia zistili, že obvinené osoby v rokoch 2020 až 2021 zakladali na Slovensku obchodné spoločnosti prostredníctvom nastrčených osôb. Išlo pritom najmä o srbských občanov. Na spoločnosti zriaďovali bankové účty, cez ktoré prechádzali peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti, ktorá bola spáchaná v zahraničí.
„Finančné prostriedky boli na slovenských účtoch držané len krátkodobo a následne boli presúvané na ďalšie zahraničné účty. Cieľom bolo vytvorenie legalizačnej schémy, ktorá mala sťažiť identifikáciu finančných tokov a zakryť skutočný pôvod finančných prostriedkov. Súčasťou schémy bolo aj rozdeľovanie peňazí na menšie transakcie, známe ako ,smurfing',“ priblížili policajti, ktorým sa takto podarilo zdokumentovať legalizáciu takmer 20 miliónov eur. Aj napriek sofistikovanému postupu sa policajtom podarilo zaistiť viac ako 120-tisíc eur pochádzajúcich z trestnej činnosti.
„Odbor finančného vyšetrovania sa dlhodobo zameriava na odhaľovanie a vyšetrovanie prípadov legalizácie výnosov z trestnej činnosti na Slovensku aj v zahraničí, pričom od začiatku roka 2026 vedie 218 trestných konaní,“ uviedla polícia a priblížila, že od začiatku roka 2026 zaistili finanční vyšetrovatelia majetok a finančné prostriedky v hodnote takmer štyri milióny eur.
V uplynulých mesiacoch policajti úspešne zrealizovali viaceré prípady. Medzi nimi bolo napríklad vyšetrovanie osoby, ktorá pôsobila ako exekútor na východnom Slovensku. Táto osoba vymáhala pohľadávky a spôsobila škodu viac ako 416-tisíc eur. V ďalšom prípade riešili rozsiahly podvod s predajom falošných vstupeniek cez internetový portál. Poškodených bolo až 1 120 osôb zo Slovenska, Poľska a Česka, a škoda bola viac ako 322-tisíc eur. Finanční vyšetrovatelia objasňovali aj prípad takzvaného CEO podvodu. Od zahraničnej spoločnosti boli vylákané peniaze, pričom časť z nich smerovala na slovenský účet. Policajti pritom zaistili 875-tisíc amerických dolárov.
Zdroj: SITA.sk - Polícia odhalila pranie špinavých peňazí za takmer 20 miliónov eur, obvinila viac ako desať osôb © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia zefektívňuje boj proti legalizácii výnosov z medzinárodnej trestnej činnosti na Slovensku. Ako informovalo Prezídium Policajného zboru, v rámci rozsiahleho medzinárodného vyšetrovania vzniesli obvinenie desiatim právnickým osobám a jednej fyzickej osobe pre trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti.
Vyšetrovatelia zistili, že obvinené osoby v rokoch 2020 až 2021 zakladali na Slovensku obchodné spoločnosti prostredníctvom nastrčených osôb. Išlo pritom najmä o srbských občanov. Na spoločnosti zriaďovali bankové účty, cez ktoré prechádzali peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti, ktorá bola spáchaná v zahraničí.
„Finančné prostriedky boli na slovenských účtoch držané len krátkodobo a následne boli presúvané na ďalšie zahraničné účty. Cieľom bolo vytvorenie legalizačnej schémy, ktorá mala sťažiť identifikáciu finančných tokov a zakryť skutočný pôvod finančných prostriedkov. Súčasťou schémy bolo aj rozdeľovanie peňazí na menšie transakcie, známe ako ,smurfing',“ priblížili policajti, ktorým sa takto podarilo zdokumentovať legalizáciu takmer 20 miliónov eur. Aj napriek sofistikovanému postupu sa policajtom podarilo zaistiť viac ako 120-tisíc eur pochádzajúcich z trestnej činnosti.
„Odbor finančného vyšetrovania sa dlhodobo zameriava na odhaľovanie a vyšetrovanie prípadov legalizácie výnosov z trestnej činnosti na Slovensku aj v zahraničí, pričom od začiatku roka 2026 vedie 218 trestných konaní,“ uviedla polícia a priblížila, že od začiatku roka 2026 zaistili finanční vyšetrovatelia majetok a finančné prostriedky v hodnote takmer štyri milióny eur.
V uplynulých mesiacoch policajti úspešne zrealizovali viaceré prípady. Medzi nimi bolo napríklad vyšetrovanie osoby, ktorá pôsobila ako exekútor na východnom Slovensku. Táto osoba vymáhala pohľadávky a spôsobila škodu viac ako 416-tisíc eur. V ďalšom prípade riešili rozsiahly podvod s predajom falošných vstupeniek cez internetový portál. Poškodených bolo až 1 120 osôb zo Slovenska, Poľska a Česka, a škoda bola viac ako 322-tisíc eur. Finanční vyšetrovatelia objasňovali aj prípad takzvaného CEO podvodu. Od zahraničnej spoločnosti boli vylákané peniaze, pričom časť z nich smerovala na slovenský účet. Policajti pritom zaistili 875-tisíc amerických dolárov.
Zdroj: SITA.sk - Polícia odhalila pranie špinavých peňazí za takmer 20 miliónov eur, obvinila viac ako desať osôb © SITA Všetky práva vyhradené.
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