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11. júla 2026
Pellegrini odcestuje do Azerbajdžanu, s prezidentom Alijevom bude rokovať o energetike aj Karabachu
Prezident odcestuje na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Prezident SR Peter Pellegrini na budúci ...
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Prezident SR Peter Pellegrini na budúci týždeň odcestuje na oficiálnu návštevu Azerbajdžanskej republiky. Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, slovenská hlava štátu odcestuje v pondelok 13. júla do Azerbajdžanu, a to na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Cesta nadväzuje na historicky prvú oficiálnu návštevu azerbajdžanského prezidenta na Slovensku z vlaňajšieho decembra. S Pellegrinim pocestujú aj podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák, podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková, minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.
„Kľúčovým bude utorkové rokovanie prezidenta SR Petra Pellegriniho s prezidentom Ilhamom Alijevom v oblasti Karabachu. Témami diskusie budú najmä možnosti prehĺbenia energetickej spolupráce, podpora slovenského exportu, rozvoj priemyselnej a technologickej spolupráce, zlepšovanie dopravného prepojenia medzi krajinami, ako aj možnosti zapojenia slovenských partnerov do projektov obnovy a rozvoja území zasiahnutých konfliktom,” uviedli z prezidentskej kancelárie.
Prezident navštívi Agdam aj Baku
Prezident SR taktiež navštívi región Agdam. Oboznámi sa tam s projektom Smart Village v Baš Garvande, položí i základný kameň novej školy, ktorá ponesie meno generála Milana Rastislava Štefánika.
„Stredajší pracovný program sa presunie do Baku, kde bude prezident SR rokovať s predsedom vlády Alimom Asadovom a s predsedníčkou azerbajdžanského parlamentu (Milli Medžlis) Sahibou Gafarovou,” doplnili z prezidentskej kancelárie.
Pellegrini sa v azerbajdžanskom hlavnom meste stretne aj s apoštolským prefektom pochádzajúcim zo Slovenska, Mons. Vladimírom Feketem. Hlava štátu absolvuje aj návštevu Aleje martýrov, kde položí veniec. Uctí si tiež pamiatku národného lídra Azerbajdžanu Heydara Alijeva pri jeho hrobe.
Súčasťou programu bude aj biznis fórum
Okrem programu prezidenta SR sa v Baku bude konať aj Slovensko-azerbajdžanské biznis fórum. Zúčastnia sa na ňom slovenskí podnikatelia a ponúkne priestor na rozšírenie obchodnej spolupráce, nadviazanie nových partnerstiev i podporu slovenských firiem pri uplatnení sa na azerbajdžanskom trhu.
„Pokračovanie najvyššieho politického dialógu medzi Bratislavou a Baku potvrdzuje záujem oboch krajín rozvíjať vzájomné vzťahy v oblastiach, ktoré majú strategický význam pre budúci rozvoj – od energetickej bezpečnosti a hospodárskej spolupráce až po inovácie, dopravu či technologické partnerstvá,” uzatvára KP SR.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestuje do Azerbajdžanu, s prezidentom Alijevom bude rokovať o energetike aj Karabachu © SITA Všetky práva vyhradené.
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