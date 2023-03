Vo Francúzsku sa opäť protestovalo proti dôchodkovej reforme, v uliciach bolo viac ako milión ľudí (video)

24.3.2023 (SITA.sk) - V rámci protestov proti zvýšeniu veku odchodu do dôchodku vyšiel vo štvrtok do francúzskych ulíc viac ako milión ľudí, pričom asi 119-tisíc protestovalo v Paríži.Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo ministerstvo vnútra. Po celej krajine zadržali asi 80 ľudí, z nich 33 v hlavnom meste, uvádza spravodajský portál BBC.Odbory podľa BBC zvolali ďalšie protesty na budúci utorok, keď by mal do krajiny pricestovať na štátnu návštevu britský kráľ Karol III. Práve v ten deň by mal navštíviť Bordeaux, kde protestujúci vo štvrtok večer zapálili vchod do radnice.Minister vnútra Gérald Darmanin však upokojoval obavy pred kráľovou návštevou s tým, že bezpečnosť nebude problémom.