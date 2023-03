Prigožinove komentáre naznačujú rozkol medzi Wagnerovcami a ruskou armádou, vyjadril obavy z Ukrajinskej protiofenzívy

Frontová línia

24.3.2023 - Mecenáš žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin vo štvrtok vyjadril svoje obavy z možnej ukrajinskej protiofenzívy na východe Ukrajiny.Ako v najnovšej aktualizácii poukázal americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) , podľa Prigožina má Ukrajina k dispozícii 200-tisíc vojakov v zálohe, ktorých plánuje nasadiť pozdĺž celej frontovej línie vrátane Bachmutu.Prigožin taktiež povedal, že ukrajinské sily majú momentálne v Bachmute, Slavjansku a Kosťantynivke asi 80-tisíc vojakov, no bývalý ruský dôstojník Igor Girkin tvrdí, že toto tvrdenie je pochybné.„Prigožinove prehnané vyhlásenia o bezprostrednom ohrození ruských síl sú pravdepodobne pokusom zabezpečiť si viac zásob a posíl od ruského ministerstva obrany, aby zachránil svoje sily v Bachmute,“ vysvetlil ISW.Inštitút taktiež poznamenal, že Prigožin poprel tvrdenie Kremľa, že Rusko na Ukrajine bojuje proti Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) , a spochybnil, či sa na Ukrajine skutočne nachádzajú nacisti, ako to Kremeľ neustále vyhlasuje.„Prigožin odmietol predvojnové a vojnové tvrdenia Kremľa, že Rusko sa na Ukrajine potrebuje brániť proti hrozbe NATO, a podkopal nevyhnutnosť a pravdepodobnosť maximalistických cieľov deklarovaných ruským prezidentom Vladimirom Putinom pre túto inváziu,“ uvádza ISW.Prigožinove komentáre čoraz viac naznačujú rozkol medzi Wagnerovcami a ruskou armádou. Tá podľa Prigožina nedodala Wagnerovcom na Ukrajine muníciu, ktorá pritom údajne bola k dispozícii v armádnych skladoch.Minulý mesiac sa Prigožin posťažoval na to, že niektoré straty vo Wagnerovej skupine nastali preto, že jej ruská armáda nedodala potrebnú muníciu. Povedal tiež, že ho odpojili od špeciálnej komunikácie, v dôsledku čoho si nemôže pýtať muníciu pre svojich bojovníkov.