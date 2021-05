Vo Svidníku museli evakuovať takmer 200 ľudí, muž našiel bombu z druhej svetovej vojny (video)

aktualizované 12. mája, 10:45



12.5.2021 (Webnoviny.sk) -Približne 180 obyvateľov Svidníka museli v utorok 11. mája podvečer evakuovať z ich domov po náleze starej bomby. Nález munície na svojom súkromnom pozemku oznámil 55-ročný Svidníčan na linke 158. Muž muníciu našiel počas výkopových prác pri rozostavanom rodinnom dome.Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , na miesto nálezu vyslali policajnú hliadku, ktorá ho riadne zabezpečila. Privolaný pyrotechnik Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove po vykonaní obhliadky munície určil, že ide o leteckú bombu typ FAB 100 z druhej svetovej vojny.Zároveň nariadil evakuáciu obyvateľov priľahlých rodinných domov v okruhu 250 metrov od miesta nálezu. „Muníciu za sprievodu policajných hliadok previezli na likvidáciu do obce Valaškovce,“ informovala hovorkyňa.Ako pre agentúru SITA dodala primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová , evakuovali ľudí zo štyroch ulíc, na ktorých je zhruba 80 rodinných domov. Záchranné zložky poskytli evakuačný autobus a mesto pre evakuovaných sprístupnilo miestny Dom kultúry.„Veľa ľudí odišlo k svojim príbuzným, nakoniec sme v Dome kultúry mali do 30 ľudí, ktorým sme poskytli základné občerstvenie. Zhruba o druhej v noci boli všetci doma, čiže celá akcia sa končila odvezením bomby na zneškodnenie do Valaškoviec po jednej hodine ráno a ľudia sa mohli vrátiť domov,“ skonštatovala Ivančová.https://fb.watch/5ri-M6mYRM/