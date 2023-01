Vo veku 78 rokov zomrel legendárny rockový gitarista Jeff Beck

Jeff Beck sa narodil 24. júna 1944 vo Wallingtone. Patril k najuznávanejším a najvplyvnejším gitaristom súčasnosti. V roku 1965 nahradil Erica Claptona v skupine The Yardbirds, no už v roku 1967 založil vlastnú skupinu The Jeff Beck Group, s ktorou mu vyšli napríklad albumy Truth (1968) alebo Rough and Ready (1971). Pôsobil tiež v skupine Beck, Bogert & Appice.Medzi ďalšie jeho albumy patria napríklad Blow by Blow (1975), Jeff Beck's Guitar Shop (1989), You Had It Coming (2001), Emotion & Commotion (2010), Loud Hailer (2016) či 18 (2022), ktorý nahral s hercom Johnnym Deppom. V osemdesiatych rokoch spolupracoval s Nileom Rodgersom na albume Flash, v roku 1987 hral na sólovom albume Micka Jaggera Primitive Cool a v deväťdesiatych rokoch spolupracoval napríklad aj s Rogerom Watersom alebo Jonom Bon Jovim. Prispel tiež k hudbe Hansa Zimmera pre film Dni hromu (1990) s Tomom Cruisom v hlavnej úlohe.Získal osem cien Grammy a dva razy ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy - v roku 1992 ako člena skupiny The Yardbirds a v roku 2009 aj ako sólového umelca.