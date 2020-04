Vo východnom Tichom oceáne zaznamenali najskoršiu tropickú cyklónu za viac než 50 rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.4.2020 - Vo východnej časti severného Tichého oceána vznikla dosiaľ najskoršia zaznamenaná tropická cyklóna. Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) informovalo, že tropickú depresiu One-E sprevádza vietor s maximálnou rýchlosťou 55 kilometrov za hodinu.Podľa predpovedí by nemala zosilnieť na tropickú búrku, ktorá dostane meno, no "nedá sa to vylúčiť". Do nedele večera by mala zoslabnúť.Tropická depresia nepredstavuje hrozbu pre pevninu. Nachádza sa nad pacifickými vodami zhruba 1 175 kilometrov juhozápadne od južného cípu Kalifornského polostrova v Mexiku.Podľa NHC je to vôbec po prvý raz od začiatku satelitných meraní v roku 1966, čo zaznamenali takýto skorý vznik tropickej cyklóny.Sezóna sa v oblasti obyčajne začína v polovici mája, zatiaľ čo hurikánová sezóna v Atlantickom oceáne zvyčajne začína začiatkom júna.