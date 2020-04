Tím inžinierov z NASA vyvinul vysokotlakový pľúcny ventilátor pre pacientov s koronavírusom

Prototyp stroja VITAL (Ventilator Intervention Technology Accessible Locally) cez týždeň prešiel kritickým testom na Icahn School of Medicine at Mount Sinai v New Yorku. NASA dúfa, že stroj čoskoro schvália, aby ho mohli uviesť do praxe a pomôcť tak pacientom s koronavírusom.

Prototyp funguje ako bežné ventilátory, je však navrhnutý tak, aby vydržal tri až štyri mesiace. Ventilátory v nemocniciach sú navrhnuté, aby vydržali niekoľko rokov a pomohli pacientom s inými zdravotnými problémami.

Poskytuje viac kyslíka

Inžinieri dúfajú, že po nasadení zariadenia VITAL môžu tieto tradičnejšie ventilátory využívať pacienti s najzávažnejším priebehom ochorenia COVID-19.

Nový pľúcny ventilátor je tiež navrhnutý tak, aby na rozdiel od typických modelov poskytoval viac kyslíka pri vyšších tlakoch.

„Jednotky intenzívnej starostlivosti majú pacientov s COVID-19, ktorí si vyžadujú vysoko dynamické ventilátory. Zámerom VITALu je znížiť pravdepodobnosť, že sa pacienti dostanú do pokročilého štádia ochorenia a budú potrebovať pokročilejšiu pomoc ventilátora,“ vysvetlil hlavný zdravotný predstaviteľ NASA J.D. Polk.

VITAL vytvorili inžinieri z Laboratória prúdového pohonu NASA v kalifornskej Pasadene za 37 dní. Zariadenie sa dá vyrobiť rýchlo, s pomocou menšieho množstva častí, z ktorých väčšina je dostupná v súčasných dodávateľských reťazcoch, uvádza úrad.

Vyvinuli už aj helmu

Ventilátor tiež navrhli tak, aby bol flexibilný a ľahký na údržbu – možno ho teda použiť v rôznych prostrediach, v ktorých sa nachádzajú poľné nemocnice, vrátane hotelov a kongresových centier.

NASA sa tiež usiluje pomôcť uľahčiť situáciu s nedostatkom zdravotníckeho zariadenia v miestnych komunitách, ako je napríklad Antelope Valley v Kalifornii.

Pomáha napríklad pri vývoji a výrobe špeciálnej helmy s pretlakom, ktorú možno využiť na liečbu pacientov s koronavírusom so slabými príznakmi.

Helma, ktorú už úspešne otestovali a čaká na povolenie na použitie, funguje podobne ako zariadenie CPAP, bežne používané na liečbu spánkového apnoe.