Vojak sa vyhrážal odpálením mosta v Kyjeve, dlho vzdoroval policajtom a zostrelil dron

18.9.2019 (Webnoviny.sk) - Kyjevská polícia zatkla vojaka, ktorý sa vyhrážal, že vyhodí do vzduchu Most Metra, jeden z ôsmich mostov cez rieku Dneper v ukrajinskej metropole Kyjev.Muž stál dlho na moste a vzdoroval policajtom, zostrelil im aj dron, ktorým ho sledovali. Nakoniec zbraň odhodil a nechal sa zatknúť.Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry UNIAN sa ho snažil spacifikovať telefonicky aj šéf kyjevskej polície a policajný psychológ. Muž stále opakoval, že chce telefonovať so svojou priateľkou. "Nemal žiadne zrozumiteľné požiadavky ani súvislé myšlienky," napísala o ňom UNIAN s odvolaním sa na policajné zdroje.