Premiér Eduard Heger mal rozhovor v angličtine pre CNN: : Rusko sa snaží rozbiť jednotu demokratického sveta

Premiér Eduard Heger mal rozhovor v angličtine pre CNN. Hovoril v ňom o systéme protivzdušnej obrany S-300, ktorý Slovensko darovalo Kyjivu, ako aj o prípadnom poskytnutí stíhačiek MiG-29 Ukrajine či ďalších formách slovenskej pomoci Ukrajine a aj o snahách o zníženie závislosti Slovenska od dodávok energetických surovín z Ruska.

Vyjadril presvedčenie, že demokratické krajiny sa nesmú nechať zastrašiť Ruskom a musia poskytovať maximálnu pomoc Ukrajine, ktorá už vyše 50 dní vzdoruje ruskej agresii. Uviedol to počas piatkového vystúpenia vo vysielaní americkej spravodajskej televízie CNN.

O ruskej taktike

„Vieme, že Rusko … sa reálne snaží rozbiť jednotu, ktorú máme v demokratickom svete a to nemôžeme pripustiť. Nemali by sme sa báť, mali by sme byť odvážni a čeliť hrozbe a pomáhať Ukrajine tak, ako je to len možné,“ uviedol Heger v relácii Haly Goraniovej.

Reagoval tak na otázku redaktorky CNN, ktorá sa týkala medializovaných informácií o diplomatickej nóte, v ktorej Moskva varovala USA, že ďalšie vyzbrojovanie Ukrajiny by mohlo mať „nepredvídateľné“ bezpečnostné dôsledky.

Vyjadril pritom presvedčenie, že dodávky pomoci Kyjivu začínajú prinášať výsledky v podobe úspechov, ktoré sa ukrajinskej armáde darí dosahovať v niektorých oblastiach.

O dodávkach zbraní

Na otázku ohľadne možného dodania stíhačiek MiG-29 Kyjivu Heger uviedol, že Slovensko svoje formy vojenskej pomoci úzko koordinuje s ukrajinskou armádou a reaguje na jej aktuálne potreby.

Ukrajina podľa neho momentálne Slovensko o tieto lietadlá nežiada, ale žiada skôr o pomoc pri oprave vojenskej techniky.

V prípade dodania systému S-300 išlo podľa Hegera o jasnú požiadavku ukrajinskej strany, ktorá má podľa slovenského premiéra okrem iného záujem aj o nákup húfnic Zuzana, o čom sa už podľa jeho slov rokuje.

O plyne a rope

Jedna z otázok Goraniovej sa týkala aj snáh o znižovanie závislosti Slovenska na dodávkach ruského plynu a ropy. Vláda podľa Hegera v spolupráci so svojimi partnermi veľmi intenzívne pracuje na zaistení alternatívnych spôsobov dodávok energetických surovín.

„Určite je to otázka mesiacov a možno aj rokov,“ odpovedal Heger na otázku, ako dlho môže zaistenie alternatívnych dodávok trvať.

Vyjadril pritom poľutovanie nad tým, že sa v tomto smere nepodniklo väčšie úsilie už v minulosti.