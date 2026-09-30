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30. septembra 2026
Žiačka je po útoku v Staškove naďalej v mimoriadne vážnom stave, minister Šaško vyzdvihol prácu lekárov – FOTO
Mladé dievča je v hemoragickom šoku. Žiačka je po útoku v Staškove aj naďalej v mimoriadne vážnom stave. Informoval o tom minister ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Mladé dievča je v hemoragickom šoku.
Žiačka je po útoku v Staškove aj naďalej v mimoriadne vážnom stave. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) pred stredajším rokovaním vlády.
V pondelok 29. septembra minister priblížil, že mladé dievča je v hemoragickom šoku. Ide o život ohrozujúci stav, ktorý nastáva pri rýchlej a masívnej strate krvi. Jej stav, žiaľ, zostáva aj naďalej veľmi vážny. Minister vyzdvihol prácu lekárov, sestier a zamestnancov martinskej nemocnice.
Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)
"Lekári bojovali. Keď som tam bol, tak už ôsmou hodinou bola vykonávaná operácia. Intenzívna starostlivosť naďalej pokračuje," doplnil Šaško s tým, že pokiaľ bude niečo, o čom by mohol komunikovať, tak bude včas informovať.
Vzhľadom na to, že ide o maloleté dievča, nechce však poskytovať bližšie informácie. Minister v tejto súvislosti vyzdvihol multidisciplinárny tím nemocnice. Aj tento prípad podľa neho potvrdzuje, že nemocnica v Martine je jedna z najkomplexnejších.
Na základnej škole v Staškove (okres Čadca) žiak zaútočil nožom na viacero osôb. Zraneniam podľahla 61-ročná učiteľka. Maloleté dievča bojuje o život v martinskej nemocnici a zranenia utrpela aj 44-ročná pedagogička, ktorá je mimo ohrozenia života. Páchateľom bol len 13-ročný žiak ôsmeho ročníka.
Zdroj: SITA.sk - Žiačka je po útoku v Staškove naďalej v mimoriadne vážnom stave, minister Šaško vyzdvihol prácu lekárov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Žiačka je po útoku v Staškove aj naďalej v mimoriadne vážnom stave. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) pred stredajším rokovaním vlády.
V pondelok 29. septembra minister priblížil, že mladé dievča je v hemoragickom šoku. Ide o život ohrozujúci stav, ktorý nastáva pri rýchlej a masívnej strate krvi. Jej stav, žiaľ, zostáva aj naďalej veľmi vážny. Minister vyzdvihol prácu lekárov, sestier a zamestnancov martinskej nemocnice.
Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)
"Lekári bojovali. Keď som tam bol, tak už ôsmou hodinou bola vykonávaná operácia. Intenzívna starostlivosť naďalej pokračuje," doplnil Šaško s tým, že pokiaľ bude niečo, o čom by mohol komunikovať, tak bude včas informovať.
Vzhľadom na to, že ide o maloleté dievča, nechce však poskytovať bližšie informácie. Minister v tejto súvislosti vyzdvihol multidisciplinárny tím nemocnice. Aj tento prípad podľa neho potvrdzuje, že nemocnica v Martine je jedna z najkomplexnejších.
Na základnej škole v Staškove (okres Čadca) žiak zaútočil nožom na viacero osôb. Zraneniam podľahla 61-ročná učiteľka. Maloleté dievča bojuje o život v martinskej nemocnici a zranenia utrpela aj 44-ročná pedagogička, ktorá je mimo ohrozenia života. Páchateľom bol len 13-ročný žiak ôsmeho ročníka.
Zdroj: SITA.sk - Žiačka je po útoku v Staškove naďalej v mimoriadne vážnom stave, minister Šaško vyzdvihol prácu lekárov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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