Vojna, vražda či atentát? Až 44 percent pracujúcich preferuje, aby sa ich zamestnávateľ vyjadroval iba k práci

25.2.2025 (SITA.sk) - Väčšina pracujúcich nechce, aby sa zamestnávateľ vyjadroval k spoločenským udalostiam. Prieskum agentúry Focus pre portál Profesia.sk odhalil, že väčšina pracujúcich na Slovensku nechce, aby sa ich zamestnávateľ vyjadroval k závažným spoločenským udalostiam, ako sú vojna, vražda či atentát.Až 44 percent respondentov preferuje, aby sa zamestnávateľ vyjadroval iba k práci. Iba osem percent považuje za dôležité, aby sa zamestnávateľ vyjadril verejne aj interne, zatiaľ čo ďalšia desatina preferuje, aby to ostalo len v rámci firmy. Tretine respondentov na tom nezáleží.Regionálne rozdiely sú výrazné. V Bratislavskom kraji 27 percent zamestnancov považuje za dôležité, aby sa zamestnávateľ vyjadril k závažným udalostiam, zatiaľ čo v Trnavskom kraji je to len desatina.V obciach s 2-tisíc až 5-tisíc obyvateľmi je dôležité vyjadrenie zamestnávateľa len pre 12 percent respondentov, zatiaľ čo v obciach s viac ako 50-tisíc obyvateľmi je to viac ako dvojnásobok.Rozdiely sú aj podľa úrovne vzdelania. Len desatina ľudí so základným vzdelaním považuje za dôležité, aby sa zamestnávateľ vyjadril k spoločenským témam, zatiaľ čo u stredoškolsky vzdelaných s maturitou je to pätina a u vysokoškolsky vzdelaných 22 percent