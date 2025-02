Putin ponúka Američanom kovy vzácnych zemín z okupovaných území Ukrajiny

25.2.2025 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že jeho krajina je ochotná spolupracovať so „zahraničnými partnermi vrátane Američanov“ na ťažbe kovov vzácnych zemín , a to aj „v našich nových regiónoch“ s odkazom na regióny Ukrajiny kontrolované Ruskom. Americký prezident Donald Trump presadzuje, aby Ukrajina podpísala dohodu, ktorá by Spojeným štátom umožnila privilegovaný prístup k jej zásobám cenných nerastov.Putin v ruskej televízii povedal, že Rusko je svetovým lídrom, pokiaľ ide o zásoby surovín a má ich oveľa viac ako Ukrajina. „Radi by sme spolupracovali so všetkými zahraničnými partnermi vrátane Američanov," uviedol a vymenoval rôzne regióny vrátane Sibíri a ďalekého východu Ruska, kde sa vzácne prvky nachádzajú.„Sme tiež pripravení prilákať zahraničných partnerov na naše takzvané nové územia - naše historické územia, ktoré sa stali súčasťou Ruska," povedal Putin s odkazom na regióny Ukrajiny, ktoré Rusko obsadilo počas svojej invázie.