Vojvodkyňa Meghan mala zakázané brániť sa pred negatívnymi správami, priatelia sa o ňu báli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.7.2020 (Webnoviny.sk) - Meghan , vojvodkyňa zo Sussexu, sa cítila "nechránená" inštitúciou britskej monarchie a v čase tehotenstva "jej zakazovali brániť sa" pred negatívnymi správami v médiách. Vo štvrtok o tom informovali Press Association a BBC s odvolaním sa na súdne dokumenty.Tie súvisia so žalobou vojvodkyne voči vydavateľovi novín Mail on Sunday a webstránke MailOnline v súvislosti s článkami, ktoré reprodukovali časti listu, ktorý Meghan napísala otcovi niekoľko mesiacov po svadbe s princom Harrym v roku 2018.Od vydavateľa žiada odškodné za zneužitie súkromných informácií, narušenia súkromia a autorských práv. Zástupcovia Associated Newspapers však vinu odmietajú."Jej priatelia ju nikdy predtým nevideli v takomto stave a právom sa obávali o jej zdravie, a to najmä keď bola tehotná, nechránená inštitúciou a nemohla sa sama brániť," uviedli v súdnych dokumentoch právni zástupcovia s odvolaním sa na vlaňajšie rozhovory jej piatich priateľov pre magazín People.