Voľba generálneho prokurátora je prelomová, Via Iuris chváli dostatok informácií o kandidátoch

Verejné preverovanie uchádzačov

Podmienky splnili všetci kandidáti

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Verejnosť má toľko informácií o uchádzačoch na post generálneho prokurátora ako nikdy predtým. Po ukončení vypočutia uchádzačov o funkciu šéfa Generálnej prokuratúry SR (GP SR) pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR (NR SR) to zhodnotila organizácia Via Iuris Podľa organizácie zvýšila „katastrofálna situácia“ spôsobená nedávnym vedením prokuratúry nielen záujem médií, ale aj celej verejnosti o túto inštitúciu. V tlačovej správe o tom informovala Katarína Žitniaková z mimovládnej organizácie Via Iuris.Podľa organizácie v minulosti neexistovali dostupné prostriedky, prostredníctvom ktorých by verejnosť mohla odhaliť pravú osobnosť jednotlivých uchádzačov a aktuálna voľba nového generálneho prokurátora je prelomová.„Verejne dostupné motivačné listy či koncepcie riadenia a rozvoja prokuratúry, ale aj priestor vo všetkých mienkotvorných médiách boli len úvodom k verejnému preverovaniu uchádzačov. Vypočutie uchádzačov pred ústavnoprávnym výborom NR SR, dostupné online pre každého, kto má záujem, je v súčasnosti asi ten najlepší dostupný proces na preverenie jednotlivých kandidátov,“ vysvetlila Via Iuris.Vypočúvanie kandidátov bolo podľa organizácie podrobné a oveľa detailnejšie ako pri ústavných sudcoch. „Poslanci konfrontovali uchádzačov aj vo svetle škandálov spojených s prokuratúrou. Otázky boli často veľmi detailné, kritické, nútili uchádzačov, aby sa naozaj dôkladne vysporiadali so svojimi doterajšími životmi. V mnohých prípadoch boli otvorené detaily rôznych tém týkajúcich sa nielen samotných uchádzačov či prokuratúry, ale aj ich profesionálneho života, individuálnych a hodnotových postojov, schopnosti sebakritiky a vôbec kritického vnímania seba či vnímanie spravodlivosti, dobra a zla,“ uzavrela Via Iuris.Členovia výboru odhlasoval, že všetci kandidáti - Jozef Čentéš Maroš Žilinka , spĺňajú podmienky stanovené v zákone o prokuratúre na kandidatúru na generálneho prokurátora a odporúča parlamentu postúpiť všetkých kandidátov na voľbu do NR SR.Poslanci by mali zvoliť jedného z nich na 18. schôdzi NR SR, ktorá sa začína dnes. Predbežne je voľba naplánovaná na stredu 25. novembra