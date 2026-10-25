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25. októbra 2026
Voľby podľa Fica nezmenili politickú mapu a nedajú sa robiť žiadne seriózne politické závery vo vzťahu v parlamentným voľbám – FOTO
Premiér Robert Fico vyjadruje hrdosť nad tým, ako si Slovensko dokáže bez akýchkoľvek problémov pripravovať a riadiť demokratické procesy, ako sú voľby. Sobotňajšie samosprávne voľby vzhľadom na ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico vyjadruje hrdosť nad tým, ako si Slovensko dokáže bez akýchkoľvek problémov pripravovať a riadiť demokratické procesy, ako sú voľby.
Sobotňajšie samosprávne voľby vzhľadom na ich špecifický charakter nezmenili politickú mapu Slovenska, o čom svedčí, že nedošlo k výmene ani jedného predsedu Vyššieho územného celku.
Skonštatoval to v reakcii predseda vlády Robert Fico s tým, že zo sobotných volieb sa nedajú robiť žiadne seriózne politické závery vo vzťahu k parlamentným voľbám v roku 2027. Predseda vlády však očakáva, že komunálne voľby budú mať desiatky rôznych výkladov a hodnotení a že každá politická strana vyjadrí spokojnosť s ich priebehom a výsledkami.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
„Predseda vlády SR vyjadruje hrdosť nad tým, ako si Slovensko dokáže bez akýchkoľvek problémov pripravovať a riadiť demokratické procesy, ako sú voľby," uviedol v stanovisku Úrad vlády SR. Doplnil, že Fico blahoželá všetkým zvoleným v komunálnych a regionálnych voľbách a ďakuje všetkým kandidujúcim.
„Želá si, aby spolupráca vlády a samosprávy pokračovala, a to predovšetkým pri príprave a priebehu celého radu výjazdových rokovaní vlády, ako aj pri zabezpečovaní stability a schopnosti Slovenska čeliť náročným vonkajším výzvam," dodal úrad vlády.
Zdroj: SITA.sk - Voľby podľa Fica nezmenili politickú mapu a nedajú sa robiť žiadne seriózne politické závery vo vzťahu v parlamentným voľbám – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Sobotňajšie samosprávne voľby vzhľadom na ich špecifický charakter nezmenili politickú mapu Slovenska, o čom svedčí, že nedošlo k výmene ani jedného predsedu Vyššieho územného celku.
Skonštatoval to v reakcii predseda vlády Robert Fico s tým, že zo sobotných volieb sa nedajú robiť žiadne seriózne politické závery vo vzťahu k parlamentným voľbám v roku 2027. Predseda vlády však očakáva, že komunálne voľby budú mať desiatky rôznych výkladov a hodnotení a že každá politická strana vyjadrí spokojnosť s ich priebehom a výsledkami.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
„Predseda vlády SR vyjadruje hrdosť nad tým, ako si Slovensko dokáže bez akýchkoľvek problémov pripravovať a riadiť demokratické procesy, ako sú voľby," uviedol v stanovisku Úrad vlády SR. Doplnil, že Fico blahoželá všetkým zvoleným v komunálnych a regionálnych voľbách a ďakuje všetkým kandidujúcim.
„Želá si, aby spolupráca vlády a samosprávy pokračovala, a to predovšetkým pri príprave a priebehu celého radu výjazdových rokovaní vlády, ako aj pri zabezpečovaní stability a schopnosti Slovenska čeliť náročným vonkajším výzvam," dodal úrad vlády.
Zdroj: SITA.sk - Voľby podľa Fica nezmenili politickú mapu a nedajú sa robiť žiadne seriózne politické závery vo vzťahu v parlamentným voľbám – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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