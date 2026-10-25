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25. októbra 2026
Novou primátorkou Trnavy bude prvýkrát žena, zvíťazila Eva Nemčovská – FOTO
Predpoklady o tesnom volebnom súboji v Trnave sa nenaplnili. Primátorkou Trnavy bude najbližšie štyri roky Eva Nemčovská (nezávislá). V novodobej histórii samosprávy bude prvou ženou v Trnave na tomto ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Predpoklady o tesnom volebnom súboji v Trnave sa nenaplnili.
Primátorkou Trnavy bude najbližšie štyri roky Eva Nemčovská (nezávislá). V novodobej histórii samosprávy bude prvou ženou v Trnave na tomto poste.
Predpoklady o tesnom volebnom súboji v Trnave sa nenaplnili, Nemčovská vyhrala s výrazným náskokom. „Sama som prekvapená z toho rozdielu, ale makali sme,“ ponúkla svoje vysvetlenie.
„Je to výsledok našej snahy za posledných 8 až 12 rokov s pánom primátorom Petrom Bročkom. Snažili sme sa robiť pre ľudí, aby sa ľudia v meste cítili výborne a môžem sľúbiť Trnavčanom, že sa budeme snažiť ešte viac,“ povedala počas volebnej noci budúca primátorka Eva Nemčovská, ktorá je aktuálne viceprimátorkou.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
V predvolebnej kampani medzi svoje hlavné priority zaradila udržanie tempa rozvoja mesta a kvality verejného priestoru, riešenie dopravy a parkovania na základe dát, odborných riešení a dialógu s občanmi a podporu dostupnejšieho bývania vrátane rozvoja nájomných bytov. Jej predvolebný slogan bol Trnava, pokračujme po novom.
Zdroj: SITA.sk - Novou primátorkou Trnavy bude prvýkrát žena, zvíťazila Eva Nemčovská – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Primátorkou Trnavy bude najbližšie štyri roky Eva Nemčovská (nezávislá). V novodobej histórii samosprávy bude prvou ženou v Trnave na tomto poste.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Predpoklady o tesnom volebnom súboji v Trnave sa nenaplnili, Nemčovská vyhrala s výrazným náskokom. „Sama som prekvapená z toho rozdielu, ale makali sme,“ ponúkla svoje vysvetlenie.
„Je to výsledok našej snahy za posledných 8 až 12 rokov s pánom primátorom Petrom Bročkom. Snažili sme sa robiť pre ľudí, aby sa ľudia v meste cítili výborne a môžem sľúbiť Trnavčanom, že sa budeme snažiť ešte viac,“ povedala počas volebnej noci budúca primátorka Eva Nemčovská, ktorá je aktuálne viceprimátorkou.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
V predvolebnej kampani medzi svoje hlavné priority zaradila udržanie tempa rozvoja mesta a kvality verejného priestoru, riešenie dopravy a parkovania na základe dát, odborných riešení a dialógu s občanmi a podporu dostupnejšieho bývania vrátane rozvoja nájomných bytov. Jej predvolebný slogan bol Trnava, pokračujme po novom.
Zdroj: SITA.sk - Novou primátorkou Trnavy bude prvýkrát žena, zvíťazila Eva Nemčovská – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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