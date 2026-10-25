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25. októbra 2026
Na Hornom Zemplíne si primátori predĺžili funkcie, Ragan začne už piate funkčné obdobie
Zmena nastala iba v Hanušovciach nad Topľou. V mestách na Hornom Zemplíne v rámci Prešovského kraja sa výrazné zmeny na primátorských ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Zmena nastala iba v Hanušovciach nad Topľou.
V mestách na Hornom Zemplíne v rámci Prešovského kraja sa výrazné zmeny na primátorských stoličkách neudiali. V štyroch mestách primátori svoju funkciu obhájili, zmena nastala iba v Hanušovciach nad Topľou.
Svoju funkciu obhájili Miroslav Meričko (nezávislý), ktorý v Humennom získal s 6 342 hlasmi až takmer 74-percentnú podporu a tiež primátor Vranova n/Topľou Ján Ragan (nezávislý), ktorý dostal podporu 49,67 percenta zo 7 006 platných hlasov voličov. To predstavuje zisk 3 480 hlasov, o dva viac ako pred štyrmi rokmi. Pre Merička ide o tretie, pre Ragana už o piate volebné obdobie, keď na čele mesta stojí už od roku 2010.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
V štvrtom volebnom období pokračuje aj primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský (Smer-SD), ktorého podporilo 58,65 percenta voličov, keď získal 1 328 z 2 264 platných hlasov a zdolal štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka (Hlas-SD). Ten pred štyrmi rokmi neuspel v boji o post župana proti Prešovského samosprávneho kraja proti Milanovi Majerskému.
V Snine začne svoje druhé volebné obdobie Peter Vološin (KDH). Získal 51,15 percenta, teda o desať percent viac ako pri svojom prvom zvolení, z celkovo 5628 platných hlasov.
Novým primátorom Hanušoviec nad Topľou (okres Vranov n/Topľou) sa stal nezávislý kandidát Tomáš Socha. Získal podporu 857 voličov spomedzi 1 442 platných hlasov a získal tak podporu 59,43 percenta. V súboji porazil doterajšieho primátora Štefana Straku.
Zdroj: SITA.sk - Na Hornom Zemplíne si primátori predĺžili funkcie, Ragan začne už piate funkčné obdobie © SITA Všetky práva vyhradené.
V mestách na Hornom Zemplíne v rámci Prešovského kraja sa výrazné zmeny na primátorských stoličkách neudiali. V štyroch mestách primátori svoju funkciu obhájili, zmena nastala iba v Hanušovciach nad Topľou.
Svoju funkciu obhájili Miroslav Meričko (nezávislý), ktorý v Humennom získal s 6 342 hlasmi až takmer 74-percentnú podporu a tiež primátor Vranova n/Topľou Ján Ragan (nezávislý), ktorý dostal podporu 49,67 percenta zo 7 006 platných hlasov voličov. To predstavuje zisk 3 480 hlasov, o dva viac ako pred štyrmi rokmi. Pre Merička ide o tretie, pre Ragana už o piate volebné obdobie, keď na čele mesta stojí už od roku 2010.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
V štvrtom volebnom období pokračuje aj primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský (Smer-SD), ktorého podporilo 58,65 percenta voličov, keď získal 1 328 z 2 264 platných hlasov a zdolal štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka (Hlas-SD). Ten pred štyrmi rokmi neuspel v boji o post župana proti Prešovského samosprávneho kraja proti Milanovi Majerskému.
V Snine začne svoje druhé volebné obdobie Peter Vološin (KDH). Získal 51,15 percenta, teda o desať percent viac ako pri svojom prvom zvolení, z celkovo 5628 platných hlasov.
Novým primátorom Hanušoviec nad Topľou (okres Vranov n/Topľou) sa stal nezávislý kandidát Tomáš Socha. Získal podporu 857 voličov spomedzi 1 442 platných hlasov a získal tak podporu 59,43 percenta. V súboji porazil doterajšieho primátora Štefana Straku.
Zdroj: SITA.sk - Na Hornom Zemplíne si primátori predĺžili funkcie, Ragan začne už piate funkčné obdobie © SITA Všetky práva vyhradené.
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