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25. októbra 2026

Na Hornom Zemplíne si primátori predĺžili funkcie, Ragan začne už piate funkčné obdobie


Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Primátori

Zmena nastala iba v Hanušovciach nad Topľou. V mestách na Hornom Zemplíne v rámci Prešovského kraja sa výrazné zmeny na primátorských ...



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vz3_3460 676x437 25.10.2026 (SITA.sk) - Zmena nastala iba v Hanušovciach nad Topľou.


V mestách na Hornom Zemplíne v rámci Prešovského kraja sa výrazné zmeny na primátorských stoličkách neudiali. V štyroch mestách primátori svoju funkciu obhájili, zmena nastala iba v Hanušovciach nad Topľou.

Svoju funkciu obhájili Miroslav Meričko (nezávislý), ktorý v Humennom získal s 6 342 hlasmi až takmer 74-percentnú podporu a tiež primátor Vranova n/Topľou Ján Ragan (nezávislý), ktorý dostal podporu 49,67 percenta zo 7 006 platných hlasov voličov. To predstavuje zisk 3 480 hlasov, o dva viac ako pred štyrmi rokmi. Pre Merička ide o tretie, pre Ragana už o piate volebné obdobie, keď na čele mesta stojí už od roku 2010.

Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026



Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)

V štvrtom volebnom období pokračuje aj primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský (Smer-SD), ktorého podporilo 58,65 percenta voličov, keď získal 1 328 z 2 264 platných hlasov a zdolal štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka (Hlas-SD). Ten pred štyrmi rokmi neuspel v boji o post župana proti Prešovského samosprávneho kraja proti Milanovi Majerskému.

V Snine začne svoje druhé volebné obdobie Peter Vološin (KDH). Získal 51,15 percenta, teda o desať percent viac ako pri svojom prvom zvolení, z celkovo 5628 platných hlasov.

Novým primátorom Hanušoviec nad Topľou (okres Vranov n/Topľou) sa stal nezávislý kandidát Tomáš Socha. Získal podporu 857 voličov spomedzi 1 442 platných hlasov a získal tak podporu 59,43 percenta. V súboji porazil doterajšieho primátora Štefana Straku.


Zdroj: SITA.sk - Na Hornom Zemplíne si primátori predĺžili funkcie, Ragan začne už piate funkčné obdobie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Primátori
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