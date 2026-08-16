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 24hod.sk    Šport

16. augusta 2026

West Ham prekonal prestupový rekord súťaže The Championship. Zo škótskeho Celticu Glasgow získal belgického mladíka


Tagy: The Championship

West Ham United zaplatil rekordných 22 miliónov libier za 22-ročného belgického stredopoliara a pripravuje sa na boj o návrat do Premier League. Klub West Ham United prekonal prestupový rekord anglickej ...



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britain_soccer_champions_league_47767 676x451 16.8.2026 (SITA.sk) - West Ham United zaplatil rekordných 22 miliónov libier za 22-ročného belgického stredopoliara a pripravuje sa na boj o návrat do Premier League.


Klub West Ham United prekonal prestupový rekord anglickej druhej najvyššej súťaže The Championship. Za 22-ročného belgického stredopoliara Arneho Engelsa zo škótskeho Celticu Glasgow totiž zaplatil 22 miliónov libier, čo je v prepočte približne 25,7 milióna eur. Referuje o tom web BBC.com.

Reprezentant Belgicka s "kladivármi" podpísal zmluvu na päť rokov. Podľa Londýnčanov ide o rekordnú čiastku, ktorú kedy zaplatil klub z The Championship. Tento rekord predtým držal Ipswich Town, ktorý vlani zaplatil 17,5 milióna libier za nórskeho útočníka Sindreho Walleho Egeliho.

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Na premiéru si počká


West Ham po zostupe z Premier League čaká prvý sezóna v The Championship po viac ako dekáda, predtým naposledy v nej hral v ročníku 2011/2012. Prvý zápas absolvovali v nedeľu proti Burnley, no Engels bude môcť hrať najskôr o týždeň doma proti Charltonu.

Belgičan odohral za Celtic v 100 zápasov a zaznamenal v nich 17 presných zásahov a 22 gólových prihrávok. Pred príchodom do Glasgowa pôsobil v nemeckom Augsburgu a predtým v FC Bruggy.

Štvrté nové meno


West Ham počas aktuálneho leta získal venezuelského stredopoliara Keibera Lamadrida, holandského obrancu Joela Veltmana a izraelského krídelníka Manora Solomona.

Riaditeľ klubu pre výber hráčov Nils Koppen uviedol: "Arne je hráč, ktorého sme už dlhší čas sledovali ako kľúčový cieľ. Má veľmi dobré skúsenosti a etabloval sa vo veľkom klube, pričom prejavuje konzistenciu a sebavedomie. Má potrebné vlastnosti ako hráč i ako charakter na to, aby zapadol do nášho projektu. Je veľmi motivovaný zvládnuť túto výzvu."

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Engels za Belgicko odohral zatiaľ štyri zápasy a dvakrát získal šampiónsky titul v najvyššej škótskej súťaži. "Je to naozaj pekný projekt, do ktorého prichádzam. Našim veľkým cieľom je návrat do Premier League. Ja musím urobiť všetko pre to, aby som pomohol tímu dosiahnuť to spolu s fanúšikmi a vyhrať zápasy. Dúfam, že to bude dobrý rok," vyhlásil nový hráč West Hamu.


Zdroj: SITA.sk - West Ham prekonal prestupový rekord súťaže The Championship. Zo škótskeho Celticu Glasgow získal belgického mladíka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: The Championship
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