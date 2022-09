Slafkovský prihral Mešárovi na gól a v zápase nádejí predviedli krásnu akciu, tréneri nešetrili chválou (video)

Pre víťazstvo chcel urobiť všetko

16.9.2022 - Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský Filip Mešár si zahrali spolu v prvom útoku a postarali sa o jeden gól tímu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL vo štvrtkovom zápase na turnaji nádejí v americkom Buffale.Slafkovský asistoval Mešárovi pri góle na 2:0 a vyhlásili ho za druhú hviezdu duelu, no "Habs" podľahli Buffalu Sabres 3:4. Obranca Samuel Kňažko skóroval na turnaji v Traverse City a prispel k triumfu Columbusu Blue Jackets 7:1 nad St. Louis Blues."Cítil som, že na prvý zápas mám celkom dobré tempo. Bude stále len vyššie, takže sa na to teším. Niekedy som to s aktivitou až preháňal, ale chcel som urobiť všetko pre víťazstvo. Viem, že som urobil niekoľko chýb, ale zo zápasu si vezmem tie dobré veci a pokúsim sa preniesť si ich do ďalšieho duelu. Rád hrávam v presilovkách pred bránkou súpera, pri mantineloch aj v strede klziska. Myslím si, že s mojou postavou viem dobre cloniť brankárovi, ale môžem to robiť aj lepšie ako dnes," zhodnotila úradujúca draftová jednotka svoju zápasovú premiéru v drese Montrealu podľa oficiálneho webu profiligy."Je robustný a silný, takže to využíva pri svojej hre. Som si istý, že sa od neho bude očakávať, aby chodil pred súperovu bránku a do súbojov. Tam sa toho najviac naučí. Pre súperov bude náročné brániť ho, takže je dobré, že ho máme na našej strane," povedal o Slafkovskom Jean-Francois Houle, tréner tímu Laval Rocket z nižšej Americkej hokejovej ligy (AHL), ktorý je "farmou" Montrealu Canadiens."Bol presne taký ako o ňom hovorili. Videl som ho na tréningu a povedal som si, že je naozaj robustný. Na ľade vyzerá aj pôsobí ako muž. Podľa mňa hral fantasticky a vyzeral ako draftová jednotka," vyzdvihol 18-ročného Košičana mládežnícky kouč Buffala Seth Appert.