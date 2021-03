Ján Volko získal bronz na atletických halových majstrovstvách Európy v Toruni.

Ján Volko získal bronzovú medailu na halových ME v Toruni s časom 6,61 sekundy. Na víťaza Lamonta Jacobsa stratil 14 stotín sekundy a druhý v poradí Kevin Kranz zaostal trinásť stotín sekundy. Pre Jána Volka je to tretia medaila z halových ME, prvá bronzová.

Ján Volko získal na halových ME aj striebro v Belehrade 2017 a zlato v Glasgowe 2019.

Taliansky šprintér Lamont Marcell Jacobs vyhral vo svetovom výkone roka.

