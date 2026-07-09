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09. júla 2026
Volkswagen rokuje o pláne hlbokej reštrukturalizácie, v hre sú desaťtisíce pracovných miest
Tagy: čínske automobilky Nemecká automobilka Presun výroby Reštrukturalizácia zrušenie pracovných miest
Navrhované zmeny môžu ovplyvniť aj Slovensko, kde koncern prevádzkuje svoj najväčší výrobný závod v zahraničí. Nemecký automobilový koncern
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9.7.2026 (SITA.sk) - Navrhované zmeny môžu ovplyvniť aj Slovensko, kde koncern prevádzkuje svoj najväčší výrobný závod v zahraničí.
Nemecký automobilový koncern Volkswagen stojí pred jednou z najväčších reštrukturalizácií vo svojej histórii. Informoval o tom nemecký ekonomický denník Handelsblatt.
Dozorná rada rokuje o pláne „Zielbild 2030“, ktorý predstavil generálny riaditeľ Oliver Blume a ktorý má určiť ďalšie smerovanie skupiny v období rastúcej konkurencie a transformácie automobilového priemyslu.
Plán podľa dostupných informácií počíta s rozsiahlymi zmenami v štruktúre koncernu.Podľa návrhov diskutovaných vo Volkswagene sa zvažuje zrušenie až 100-tisíc pracovných miest na celom svete a zatvorenie štyroch výrobných závodov v Nemecku.
Medzi najčastejšie spomínané lokality patria Hannover, Emden, Zwickau a závod Audi v Neckarsulme.
Vedenie automobilky argumentuje rastúcim tlakom čínskych výrobcov elektromobilov, vysokými výrobnými nákladmi v Nemecku, slabším dopytom na viacerých trhoch a potrebou zvýšiť efektivitu fungovania celej skupiny.
Súčasťou pripravovaných opatrení má byť aj zníženie investícií a zjednodušenie riadenia jednotlivých značiek.
Proti plánom ostro vystupujú odbory IG Metall a podnikové rady. Na štvrtok zorganizovali protesty vo viacerých závodoch značiek Volkswagen, Audi, Porsche a MAN.
Zamestnanci odmietajú zatváranie fabrík a ďalšie prepúšťanie a upozorňujú, že koncern už v posledných rokoch realizoval rozsiahle úsporné programy.
Významný odpor prichádza aj z Dolného Saska, ktoré vlastní približne pätinu hlasovacích práv vo Volkswagene.
Predstavitelia krajinskej vlády tvrdia, že zatváranie závodov nemôže byť dlhodobým riešením problémov automobilového priemyslu a požadujú väčší dôraz na inovácie, digitalizáciu a elektromobilitu.
Pre Slovensko zostáva kľúčovou otázkou budúcnosť bratislavského závodu Volkswagen Slovakia. Nemecké médiá v posledných týždňoch informovali o úvahách presunúť výrobu modelu Porsche Cayenne z Bratislavy do Lipska.
Konečné rozhodnutie však zatiaľ nepadlo a spoločnosť Volkswagen Slovakia neoznámila žiadne prepúšťanie ani obmedzenie investícií.
Výsledky zasadnutia dozornej rady môžu naznačiť ďalší smer vývoja celého koncernu a budú pozorne sledované aj na Slovensku, kde Volkswagen patrí medzi najväčších zamestnávateľov a exportérov.
Zdroj: SITA.sk - Volkswagen rokuje o pláne hlbokej reštrukturalizácie, v hre sú desaťtisíce pracovných miest © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký automobilový koncern Volkswagen stojí pred jednou z najväčších reštrukturalizácií vo svojej histórii. Informoval o tom nemecký ekonomický denník Handelsblatt.
Dozorná rada rokuje o pláne „Zielbild 2030“, ktorý predstavil generálny riaditeľ Oliver Blume a ktorý má určiť ďalšie smerovanie skupiny v období rastúcej konkurencie a transformácie automobilového priemyslu.
V hre je 100-tisíc miest
Plán podľa dostupných informácií počíta s rozsiahlymi zmenami v štruktúre koncernu.Podľa návrhov diskutovaných vo Volkswagene sa zvažuje zrušenie až 100-tisíc pracovných miest na celom svete a zatvorenie štyroch výrobných závodov v Nemecku.
Medzi najčastejšie spomínané lokality patria Hannover, Emden, Zwickau a závod Audi v Neckarsulme.
Čínsky tlak rastie
Vedenie automobilky argumentuje rastúcim tlakom čínskych výrobcov elektromobilov, vysokými výrobnými nákladmi v Nemecku, slabším dopytom na viacerých trhoch a potrebou zvýšiť efektivitu fungovania celej skupiny.
Súčasťou pripravovaných opatrení má byť aj zníženie investícií a zjednodušenie riadenia jednotlivých značiek.
Odborári sú proti
Proti plánom ostro vystupujú odbory IG Metall a podnikové rady. Na štvrtok zorganizovali protesty vo viacerých závodoch značiek Volkswagen, Audi, Porsche a MAN.
Zamestnanci odmietajú zatváranie fabrík a ďalšie prepúšťanie a upozorňujú, že koncern už v posledných rokoch realizoval rozsiahle úsporné programy.
Zlé riešenie
Významný odpor prichádza aj z Dolného Saska, ktoré vlastní približne pätinu hlasovacích práv vo Volkswagene.
Predstavitelia krajinskej vlády tvrdia, že zatváranie závodov nemôže byť dlhodobým riešením problémov automobilového priemyslu a požadujú väčší dôraz na inovácie, digitalizáciu a elektromobilitu.
Hovorí sa aj o Slovensku
Pre Slovensko zostáva kľúčovou otázkou budúcnosť bratislavského závodu Volkswagen Slovakia. Nemecké médiá v posledných týždňoch informovali o úvahách presunúť výrobu modelu Porsche Cayenne z Bratislavy do Lipska.
Konečné rozhodnutie však zatiaľ nepadlo a spoločnosť Volkswagen Slovakia neoznámila žiadne prepúšťanie ani obmedzenie investícií.
Výsledky zasadnutia dozornej rady môžu naznačiť ďalší smer vývoja celého koncernu a budú pozorne sledované aj na Slovensku, kde Volkswagen patrí medzi najväčších zamestnávateľov a exportérov.
Zdroj: SITA.sk - Volkswagen rokuje o pláne hlbokej reštrukturalizácie, v hre sú desaťtisíce pracovných miest © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: čínske automobilky Nemecká automobilka Presun výroby Reštrukturalizácia zrušenie pracovných miest
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