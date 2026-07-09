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09. júla 2026
Prezident Pellegrini po samite v Ankare vyhlásil, že Slovensko patrí medzi spoľahlivých spojencov NATO – VIDEO
Samit jasne ukázal, že NATO je jednotné a pripravené spoločne reagovať na bezpečnostné výzvy. Severoatlantická ...
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9.7.2026 (SITA.sk) - Samit jasne ukázal, že NATO je jednotné a pripravené spoločne reagovať na bezpečnostné výzvy.
Severoatlantická aliancia zostáva jednotná a Slovenská republika patrí medzi spojencov, ktorí si svoje záväzky dlhodobo plnia a aktívne prispievajú k posilňovaniu spoločnej bezpečnosti. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po stredajších rokovaniach spojencov na samite NATO v tureckej Ankare.
Hlava štátu zdôraznila, že napriek očakávaniam o možných rozporoch prebiehalo rokovanie v konštruktívnej atmosfére. „Samit jasne ukázal, že NATO je jednotné a pripravené spoločne reagovať na bezpečnostné výzvy," informoval.
Zároveň pripomenul, že Slovensko patrí medzi spoľahlivých a dôveryhodných spojencov a nemá na samite žiadny problém obhájiť svoje záväzky. „Patríme ku krajinám, ktoré už prekračujú hranicu dvoch percent a majú jasne stanovenú trajektóriu ďalšieho rozvoja do roku 2035," vyzdvihol s tým, že nárast obranných výdavkov bude postupný a zohľadní sa v ňom najmä efektivita a reálny prínos investícií.
Významnou témou plenárneho zasadnutia samitu NATO bola podpora obranného priemyslu. Prezident poukázal na to, že Slovensko sa v posledných rokoch zaradilo medzi lídrov vo výrobe veľkokalibrovej munície a disponuje kapacitami, ktoré majú význam nielen pre slovenskú ekonomiku, ale aj pre kolektívnu obranu Aliancie.
„Slovensko masívne investovalo do rozvoja obranného priemyslu. Dnes patríme k špičke vo výrobe veľkokalibrovej munície a sme pripravení ponúknuť nielen výrobu, ale aj transfer technológií našim aliančným partnerom," zdôraznil Pellegrini.
Poukázal tiež na možnosti zapojenia slovenských spoločností do rámcových kontraktov programu SAFE, ako aj na pripravenosť Slovenska zdieľať svoje technológie, skúsenosti a výrobné kapacity s aliančnými partnermi pri strategických projektoch, ktoré zvyšujú obranyschopnosť Európy a celej Severoatlantickej aliancie.
Slovensko bude podľa neho naďalej aktívne prispievať ku kolektívnej obrane NATO. Priblížil, že od roku 2027 plánuje nasadiť lietadlá F-16 v rámci misie Air Policing na ochranu vzdušného priestoru pobaltských krajín a pokračovať bude aj v pôsobení v mnohonárodných jednotkách Aliancie vrátane posilňovania svojej prítomnosti v Lotyšsku.
Na plenárnom zasadnutí Pellegrini poukázal aj na význam posilňovania personálnych kapacít Ozbrojených síl SR. Prezident vyzdvihol, že po rokoch stagnácie dochádza k opätovnému nárastu počtu profesionálnych vojakov a predstavil aj projekt Národných obranných síl (NOS), ktorý sa stretol s výrazným záujmom u aliančných partnerov. O skúsenosti Slovenska s vytváraním a fungovaním tohto projektu prejavili záujem napríklad Portugalsko a Slovinsko, pričom o fungovanie NOS sa zaujímajú aj predstavitelia velenia NATO.
V otázke podpory Ukrajiny potvrdil, že Slovensko bude pokračovať v humanitárnej, logistickej a energetickej pomoci, ako aj v poskytovaní odmínovacích technológií a podpore budovania ochranných prístreškov. Zároveň zdôraznil, že Slovensko sa nebude finančne podieľať na aliančnom balíku vojenskej pomoci vo výške 70 miliárd eur.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini po samite v Ankare vyhlásil, že Slovensko patrí medzi spoľahlivých spojencov NATO – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Severoatlantická aliancia zostáva jednotná a Slovenská republika patrí medzi spojencov, ktorí si svoje záväzky dlhodobo plnia a aktívne prispievajú k posilňovaniu spoločnej bezpečnosti. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po stredajších rokovaniach spojencov na samite NATO v tureckej Ankare.
Hlava štátu zdôraznila, že napriek očakávaniam o možných rozporoch prebiehalo rokovanie v konštruktívnej atmosfére. „Samit jasne ukázal, že NATO je jednotné a pripravené spoločne reagovať na bezpečnostné výzvy," informoval.
Obranný priemysel
Zároveň pripomenul, že Slovensko patrí medzi spoľahlivých a dôveryhodných spojencov a nemá na samite žiadny problém obhájiť svoje záväzky. „Patríme ku krajinám, ktoré už prekračujú hranicu dvoch percent a majú jasne stanovenú trajektóriu ďalšieho rozvoja do roku 2035," vyzdvihol s tým, že nárast obranných výdavkov bude postupný a zohľadní sa v ňom najmä efektivita a reálny prínos investícií.
Významnou témou plenárneho zasadnutia samitu NATO bola podpora obranného priemyslu. Prezident poukázal na to, že Slovensko sa v posledných rokoch zaradilo medzi lídrov vo výrobe veľkokalibrovej munície a disponuje kapacitami, ktoré majú význam nielen pre slovenskú ekonomiku, ale aj pre kolektívnu obranu Aliancie.
„Slovensko masívne investovalo do rozvoja obranného priemyslu. Dnes patríme k špičke vo výrobe veľkokalibrovej munície a sme pripravení ponúknuť nielen výrobu, ale aj transfer technológií našim aliančným partnerom," zdôraznil Pellegrini.
Poukázal tiež na možnosti zapojenia slovenských spoločností do rámcových kontraktov programu SAFE, ako aj na pripravenosť Slovenska zdieľať svoje technológie, skúsenosti a výrobné kapacity s aliančnými partnermi pri strategických projektoch, ktoré zvyšujú obranyschopnosť Európy a celej Severoatlantickej aliancie.
Kolektívna obrana
Slovensko bude podľa neho naďalej aktívne prispievať ku kolektívnej obrane NATO. Priblížil, že od roku 2027 plánuje nasadiť lietadlá F-16 v rámci misie Air Policing na ochranu vzdušného priestoru pobaltských krajín a pokračovať bude aj v pôsobení v mnohonárodných jednotkách Aliancie vrátane posilňovania svojej prítomnosti v Lotyšsku.
Na plenárnom zasadnutí Pellegrini poukázal aj na význam posilňovania personálnych kapacít Ozbrojených síl SR. Prezident vyzdvihol, že po rokoch stagnácie dochádza k opätovnému nárastu počtu profesionálnych vojakov a predstavil aj projekt Národných obranných síl (NOS), ktorý sa stretol s výrazným záujmom u aliančných partnerov. O skúsenosti Slovenska s vytváraním a fungovaním tohto projektu prejavili záujem napríklad Portugalsko a Slovinsko, pričom o fungovanie NOS sa zaujímajú aj predstavitelia velenia NATO.
V otázke podpory Ukrajiny potvrdil, že Slovensko bude pokračovať v humanitárnej, logistickej a energetickej pomoci, ako aj v poskytovaní odmínovacích technológií a podpore budovania ochranných prístreškov. Zároveň zdôraznil, že Slovensko sa nebude finančne podieľať na aliančnom balíku vojenskej pomoci vo výške 70 miliárd eur.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini po samite v Ankare vyhlásil, že Slovensko patrí medzi spoľahlivých spojencov NATO – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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