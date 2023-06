Von der Leyenová odmietla post Stoltenberga. Podľa expertov je čas, aby na čele aliancie bola žena

Nástupcu vyberú vo Vilniuse

Moje miesto je v Európe

6.6.2023 - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen podľa vlastných slov nemá záujem stať sa novou šéfkou Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Aliancia hľadá nástupcu súčasného generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga . Funkčné obdobie bývalého nórskeho premiéra, ktorý je šéfom NATO od roku 2014, sa malo skončiť vlani, no napokon ho predĺžili v záujme zachovania stability po tom, ako Rusko vo februári 2022 spustilo plnohodnotnú inváziu na Ukrajinu.Lídri členských krajín NATO by mali jeho nástupcu vybrať na samite v litovskom Vilniuse, ktorý sa uskutoční 11. a 12. júla. Dosiaľ však verejne nenavrhli žiadneho kandidáta a Stoltenbergovo opätovné predĺženie sa zdá nepravdepodobné.Von der Leyen sa medzi špekuláciami o možných budúcich lídroch NATO objavuje pravidelne, pričom oficiálni predstavitelia a experti zhodne naznačujú, že je čas, aby do čela aliancie nastúpila žena.Stredopravá politička bola v rokoch 2013 až 2019 nemeckou ministerkou obrany. Keď sa jej však v utorok na to spýtali v rozhovore pre nemeckú televíziu WDR, myšlienku prechodu do NATO rázne odmietla.„Na to určite nie som k dispozícii,“ odpovedala a dodala, že NATO je podľa nej skvelé, a keby neexistovalo, muselo by sa vytvoriť.„Veľmi, veľmi rada som pracovala v NATO ako ministerka obrany, ale rozhodne nie som k dispozícii pre túto prácu. Moje miesto je v Európe,“ uviedla.Von der Leyen tiež odmietla odpovedať na otázku, či sa bude uchádzať o druhé funkčné obdobie na čele eurokomisie. Podľa vlastných slov sa chce rozhodnúť v druhej polovici roka.