Nikto s nami nekomunikuje a pandemický plán sa nedodržiava, sťažujú sa nemocnice, lekári aj pacienti

Organizácie pôsobiace v sektore zdravotníctva, ktoré reprezentujú viac ako 40-tisíc zdravotníkov, to konštatovali na stredajšej tlačovej konferencii.

Ministerstvo zdravotníctva podľa viceprezidenta Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Igora Pramuka nezvláda riešiť viaceré problémy spojené s pandémiou COVID-19.

Odpoveď neprišla

„Nikto s nami nekomunikuje, nemáme podporu zdravotníckych zariadení. V súvislosti s pandémiou dostávame iba informácie cez lekárov vyšších územných celkov o tom, ako si máme zabezpečiť 30-dňovú zásobu ochranných pracovných prostriedkov, čo znamená 4,5-tisíc eur na mesiac pre jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,“ konštatoval prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth.

Ministerstvo preto asociácia žiadala o stanovisko, ako majú k tejto situácii pristúpiť, odpoveď však neprišla. Šóth tiež upozornil na to, že špeciálna ambulantná starostlivosť je v absolútnom krachu. „Potrebovali by sme jasné stanoviská od ministerstva, bohužiaľ, nič také nenachádzame“ dodal.

Ernest Caban z Asociácie dopravnej zdravotnej služby konštatoval, že je absurdné, aby testovanie na koronavírus realizovala záchranná zdravotná služba. Apeluje na to, že záchranári sa majú starať o pacientov, ktorí sú v ohrození života a nie chodiť robiť stery do domovov sociálnych služieb. Realizovať sa to podľa neho dá prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby, odpoveď zo strany štátu na tento nápad je však podľa neho nulová. „Nikto nekomunikoval, procesne to nevedia zvládnuť,“ dodal.

Nie je jedno, kde budú pacienti ležať

Prezident ANS Marián Petko upozornil aj na to, že sa nedodržiava pandemický plán. Ako uviedol, pacienti, ktorí majú COVID-19 a príznaky, musia byť podľa plánu hospitalizovaní na infekčných klinikách. Keď však prídu takíto pacienti do nemocníc, ktoré nemajú infekčné kliniky, a tieto nemocnice ich chcú presmerovať na špecializované pracoviská, tam ich odmietajú prijímať.

Upozornil, že nie je jedno, kde budú pacienti ležať, pretože infekčné kliniky a oddelenia majú neporovnateľne väčšie skúsenosti ako obyčajné oddelenia, sú inak finančne zásobené z hľadiska ochranných pracovných prostriedkov aj eurofondov.

„Ak chýbajú informácie a usmernenia poskytovateľom a vidia tam rezervy, čo taký pacient? Ten je v systéme úplne stratený,“ dodala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová.

Petko tiež konštatoval, že zdravotníci v prvej línii zatiaľ avizované odmeny nedostali. „Nemôžeme ich dať ani pracovníkom, ani nevieme, akým spôsobom a kedy tie odmeny prídu. Nikto s nami v tejto oblasti nekomunikuje,“ uzavrel.