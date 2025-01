Všetky dáta katastra nehnuteľností sa uchovali, opozícia podľa Takáča šírila poplašné správy – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





"Obdobný kybernetický veľký útok bol realizovaný v stredu (8. 1.) a vo štvrtok (9. 1.) v Ruskej federácii na takúto istú infraštruktúru a sú veľké indície a podozrenia o tom, že pravdepodobne takéto útoky išli zo strany Ukrajiny. Takže sme v situácii, keď sú takéto kybernetické útoky štandardom v rámci celého sveta," skonštatoval Takáč.



O tom, že útok mohol byť zo strany Ukrajiny, hovoril aj premiér Robert Fico (Smer-SD) na piatkovom zasadnutí parlamentného výboru pre európske záležitosti. "Jedna z vyšetrovacích verzií, s ktorou pracujeme, je, že útok došiel aj z Ukrajiny," poznamenal.



Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ivan Ivančin potvrdil slová o tom, že všetky dáta sú starostlivo zálohované a riziko zmien a podvodných prepisov vlastníckych údajov nehrozí. "Útok, ktorý znefunkčnil systém, bol mierený na infraštruktúru. Dáta sú čisté, kompletné, nekompromitované," zdôraznil, pričom vysvetlil, že túto bezpečnosť dát garantuje viacvrstvová záloha. Ivančin dodal, že v najbližších dňoch má prísť postupne k opätovnému obnoveniu činnosti katastrálnych úradov a napokon aj obnove centrálnej platformy, na ktorú bol mierený hekerský útok.



Odvolanie predsedu ÚGKK SR Juraja Cellera pre tento útok považuje Takáč za predčasné. Potrebuje najprv vedieť, kde a ako to nastalo. Všetky zložky podľa neho začali ihneď na odstránení kybernetického útoku pracovať.



Ministerstvo vnútra SR aj ÚGKK SR v stredu potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov preto preventívne dočasne zatvorili. Predseda ÚGKK SR Celler vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že k zásahom do databázy katastra nedochádza, nemenia sa vlastníci ani vlastnícke vzťahy.



Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite..

