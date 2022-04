Rusi v Mariupole zabíjajú hladných obyvateľov, telá mŕtvych pochovávajú v plytkých hroboch

11.4.2022 - V juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupoľ na pobreží Azovského mora v dôsledku ruskej invázie zahynuli pravdepodobne až desaťtisíce ľudí. Ako informuje spravodajský web BBC, tvrdí to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „Mariupoľ bol zničený, sú tam desaťtisíce mŕtvych, no ani napriek tomu Rusi nezastavujú svoju ofenzívu,“ povedal Zelenskyj počas videokonferencie so zákonodarcami Kórejskej republiky.BBC podotýka, že nemôže overiť Zelenského tvrdenie, no dodáva, že utečenci, ktorí ušli z obliehaného mesta, označili tamojšiu situáciu za zúfalú - telá mŕtvych pochovávajú v plytkých hroboch, v meste rabujú čečenskí bojovníci a ruské jednotky zabíjajú hladných obyvateľov, keď sa odvážia čo i len vyjsť z úkrytov v snahe nájsť jedlo a vodu.Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková nedávno povedala, že ruský prezident Vladimir Putin sa chce pomstiť Mariupoľčanom, pretože v roku 2014 nedokázal prevziať kontrolu nad mestom. „Je to kolektívny trest za ich odmietnutie ruskej ochrany,“ povedala Vereščuková pre francúzske noviny Libération.