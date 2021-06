Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií spracúva majetkové priznania politikov, zverejniť ich chce koncom roka

Podať ich museli do konca apríla

Predkladajú ho poslanci i funkcionári

27.6.2021 (Webnoviny.sk) - Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre nezlučiteľnosť funkcií v súčasnosti spracúva oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov, ktorí podali oznámenie za rok 2020 k 30. aprílu 2021.Pre agentúru SITA to uviedol predseda výboru Boris Susko (Smer-SD). Doplnil, že zároveň prebieha ich kontrola úplnosti alebo pravdivosti v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.„Výbor k spracovaniu oznámení za rok 2020 pristupuje tak, aby tieto oznámenia boli zverejnené do konca roka 2021," zdôraznil Susko.Verejní funkcionári boli povinní podať do 30. apríla majetkové priznania za predchádzajúci kalendárny rok parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.Povinnosť predkladať majetkové priznania v súlade s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov majú poslanci parlamentu a ďalší verejní funkcionári.Ide napríklad o prezidenta SR, členov vlády SR, členov Súdnej rady SR, sudcov Ústavného súdu SR, riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) či rektorov verejných vysokých škôl.