Vyslanec Vatikánu v Poľsku vyšetroval kardinálovo zanedbanie prípadov zneužívania

Vyslanec Svätej stolice strávil desať dní v Poľsku, kde prešetroval správy o údajnom zanedbaní sexuálneho zneužívania duchovnými zo strany krakovského arcibiskupa a niekdajšieho tajomníka zosnulého pápeža Jána Pavla II. Stanislawa Dziwisza.

V sobotu o tom informovala apoštolská nunciatúra v Poľsku s tým, že kardinál Angelo Bagnasco, ktorý je už v dôchodku, bol v krajine od 17. do 26. júna, mal viacero stretnutí a preskúmal dokumenty. Svoje zistenia by mal predstaviť Vatikánu.

27.6.2021 (Webnoviny.sk) -„Cieľom bolo overiť, aj na verejnosti, zverejnené signály o nedbanlivosti kardinála Stanislawa Dziwisza počas jeho pôsobenia v Krakove,“ uvádza sa vo vyhlásení nunciatúry.Poľský kňaz Tadeusz Isakowicz-Zaleski uviedol, že v roku 2012 dal osobne Dziwiszovi list s dôkazmi o sexuálnom zneužití 12-ročného miništranta kňazom.Dziwisz to najprv poprel a naznačil, že by sa veci malo venovať vyšetrovanie, neskôr povedal, že list našli. Obeť spomenutého činu, Janusz Szymik, povedal, že od Dziwisza nedostal žiadnu reakciu.Isakowicz-Zaleski sa vyjadril, že sa ho vatikánska komisia, ktorá prišla do Poľska v danej veci vyšetrovať, pýtala na istého poľského biskupa. „To znamená, že pápež František pravdepodobne stráca trpezlivosť s lídrami poľského episkopátu,“ povedal.Vatikán vyšetruje správy o údajnej nedostatočnej reakcii niektorých poľských rímskokatolíckych duchovných na správy o zneužívaní mladistvých. Niektorých biskupov a arcibiskupov nedávno potrestal a zakázal im náboženské aj laické obrady.Poľská štátna komisia pre boj proti sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých osôb požiadala tento týždeň Vatikán o informácie k prípadom zneužívania, za ktoré zodpovedá poľské duchovenstvo, pretože cirkev v Poľsku s ňou nespolupracuje.Komisia uviedla, že vyšetruje zhruba 330 správ a prípadov sexuálneho zneužívania ľudí mladších ako 15 rokov, z toho v 30% z nich sú ako páchatelia uvedení duchovní.Osemdesiadvaročný Dziwisz, ktorý je už na dôchodku, bol osobný tajomník pápeža Jána Pavla II. a po jeho smrti ho menovali krakovským arcibiskupom. V tejto funkcii zotrval do roku 2016. V roku 2006 pápež Benedikt XVI. z neho spravil kardinála.