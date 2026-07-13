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13. júla 2026
Výborné správy! Vlhová sa teší, že je koleno v poriadku a pred novou sezónou sa cíti skvelo – FOTO
Uznala, že sa nedá stále iba trénovať, preto má rada chvíle oddychu a pokoja. Aj z toho dôvodu pôjde na dovolenku. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po štarte na zimných olympijských hrách v ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Uznala, že sa nedá stále iba trénovať, preto má rada chvíle oddychu a pokoja. Aj z toho dôvodu pôjde na dovolenku.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po štarte na zimných olympijských hrách v Taliansku pomaly vracia späť k milovanému športu. Operované koleno ju v minulosti po zranení výrazne limitovalo, no v súčasnosti je to už omnoho lepšie.
Priznala, že trénuje dvakrát denne v posilňovni - na to si vyhradila celé leto, aby bola na sezónu v zime pripravená.
"Čo sa týka kolena, všetko je v poriadku a všetko ide podľa plánu. Idem krok po kroku. Cítim sa naozaj skvelo," povedala pre web markiza.sk.
Síce sú sčasti spomienky na Jasnú smutné, necíti voči tomuto stredisku nenávisť. V januári 2024 počas pretekov Svetového pohára nešťastne spadla a zranenie ju vyradilo na vyše dva roky zo súťaženia.
"Keď som sa tam vrátila, v podstate som úplne zabudla na to, čo sa mi stalo. Čo sa týka tohto, mám to v sebe úplne vysporiadané a vždy sa veľmi teším, keď tam môžem prísť," prezradila Vlhová.
Uznala, že sa nedá stále iba trénovať, preto má rada chvíle oddychu a pokoja. Aj z toho dôvodu pôjde na dovolenku. A po nej nasleduje príprava v Argentíne na novú sezónu s trénerom z Rakúška Mariom Rafetzederom.
Na záver dodala, že si pozrie finále na majstrovstvách sveta vo futbale, keďže si rada pozrie aj iné športy mimo lyžovania. O titul zabojuje kvarteto Francúzsko, Španielsko, Anglicko a Argentína.
Zdroj: SITA.sk - Výborné správy! Vlhová sa teší, že je koleno v poriadku a pred novou sezónou sa cíti skvelo – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po štarte na zimných olympijských hrách v Taliansku pomaly vracia späť k milovanému športu. Operované koleno ju v minulosti po zranení výrazne limitovalo, no v súčasnosti je to už omnoho lepšie.
Priznala, že trénuje dvakrát denne v posilňovni - na to si vyhradila celé leto, aby bola na sezónu v zime pripravená.
"Čo sa týka kolena, všetko je v poriadku a všetko ide podľa plánu. Idem krok po kroku. Cítim sa naozaj skvelo," povedala pre web markiza.sk.
Síce sú sčasti spomienky na Jasnú smutné, necíti voči tomuto stredisku nenávisť. V januári 2024 počas pretekov Svetového pohára nešťastne spadla a zranenie ju vyradilo na vyše dva roky zo súťaženia.
"Keď som sa tam vrátila, v podstate som úplne zabudla na to, čo sa mi stalo. Čo sa týka tohto, mám to v sebe úplne vysporiadané a vždy sa veľmi teším, keď tam môžem prísť," prezradila Vlhová.
Uznala, že sa nedá stále iba trénovať, preto má rada chvíle oddychu a pokoja. Aj z toho dôvodu pôjde na dovolenku. A po nej nasleduje príprava v Argentíne na novú sezónu s trénerom z Rakúška Mariom Rafetzederom.
Na záver dodala, že si pozrie finále na majstrovstvách sveta vo futbale, keďže si rada pozrie aj iné športy mimo lyžovania. O titul zabojuje kvarteto Francúzsko, Španielsko, Anglicko a Argentína.
Zdroj: SITA.sk - Výborné správy! Vlhová sa teší, že je koleno v poriadku a pred novou sezónou sa cíti skvelo – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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