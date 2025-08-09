|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 9.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľubomíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. augusta 2025
Zelenskyj telefonoval so Starmerom aj Macronom, spojencov vyzýva na jasné kroky k udržateľnému mieru
Ukrajina sa nevzdá územia, aby si kúpila mier. Varoval v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj. Varovanie prišlo po tom, čo sa Washington a Moskva dohodli na usporiadaní samitu ...
Zdieľať
9.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajina sa nevzdá územia, aby si kúpila mier. Varoval v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj. Varovanie prišlo po tom, čo sa Washington a Moskva dohodli na usporiadaní samitu v snahe ukončiť vojnu.
Prezidenti Vladimir Putin a Donald Trump sa stretnú 15. augusta v americkom štáte Aljaška, aby sa pokúsili vyriešiť trojročný konflikt. Schôdzka sa uskutoční aj napriek varovaniam Ukrajiny a Európy, že Kyjev musí byť súčasťou rokovaní.
Pri oznamovaní samitu v piatok Trump povedal, že „dôjde k určitej výmene území v prospech“ Ukrajiny aj Ruska, bez toho, aby poskytol ďalšie podrobnosti.
„Ukrajinci nedajú svoju pôdu okupantovi,“ povedal Zelenskyj o niekoľko hodín neskôr na sociálnych sieťach. "Akékoľvek rozhodnutia proti nám, akékoľvek rozhodnutia bez Ukrajiny, sú tiež rozhodnutiami proti mieru. Nič nedosiahnu,“ povedal a dodal, že vojna „nedá sa ukončiť bez nás, bez Ukrajiny“.
Zelenskyj tiež počas telefonátu s britským premiérom Keirom Starmerom vyzval spojencov Ukrajiny, aby podnikli „jasné kroky“ k dosiahnutiu trvalo udržateľného mieru.
Poradcovia pre národnú bezpečnosť spojencov Kyjeva sa v sobotu zišli v Británii, aby zladili svoje názory pred samitom Putina a Trumpa.
„Je skutočne dôležité, aby sa Rusom opäť nepodarilo nikoho oklamať,“ povedal Zelenskyj po telefonáte s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom bez ďalších podrobností.
Zelenskyj povedal, že Kyjev je „pripravený na skutočné rozhodnutia, ktoré môžu priniesť mier“, ale povedal, že by to mal byť „dôstojný mier“, bez toho, aby uviedol podrobnosti.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj telefonoval so Starmerom aj Macronom, spojencov vyzýva na jasné kroky k udržateľnému mieru © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezidenti Vladimir Putin a Donald Trump sa stretnú 15. augusta v americkom štáte Aljaška, aby sa pokúsili vyriešiť trojročný konflikt. Schôdzka sa uskutoční aj napriek varovaniam Ukrajiny a Európy, že Kyjev musí byť súčasťou rokovaní.
Má dôjsť k výmene území
Pri oznamovaní samitu v piatok Trump povedal, že „dôjde k určitej výmene území v prospech“ Ukrajiny aj Ruska, bez toho, aby poskytol ďalšie podrobnosti.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
„Ukrajinci nedajú svoju pôdu okupantovi,“ povedal Zelenskyj o niekoľko hodín neskôr na sociálnych sieťach. "Akékoľvek rozhodnutia proti nám, akékoľvek rozhodnutia bez Ukrajiny, sú tiež rozhodnutiami proti mieru. Nič nedosiahnu,“ povedal a dodal, že vojna „nedá sa ukončiť bez nás, bez Ukrajiny“.
Zelenskyj tiež počas telefonátu s britským premiérom Keirom Starmerom vyzval spojencov Ukrajiny, aby podnikli „jasné kroky“ k dosiahnutiu trvalo udržateľného mieru.
Kyjev chce dôstojný mier
Poradcovia pre národnú bezpečnosť spojencov Kyjeva sa v sobotu zišli v Británii, aby zladili svoje názory pred samitom Putina a Trumpa.
„Je skutočne dôležité, aby sa Rusom opäť nepodarilo nikoho oklamať,“ povedal Zelenskyj po telefonáte s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom bez ďalších podrobností.
Zelenskyj povedal, že Kyjev je „pripravený na skutočné rozhodnutia, ktoré môžu priniesť mier“, ale povedal, že by to mal byť „dôstojný mier“, bez toho, aby uviedol podrobnosti.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj telefonoval so Starmerom aj Macronom, spojencov vyzýva na jasné kroky k udržateľnému mieru © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Sedemnásťročný mladík v sobotu skoro ráno strieľal, zranení sú traja ľudia
Sedemnásťročný mladík v sobotu skoro ráno strieľal, zranení sú traja ľudia