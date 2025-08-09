Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

09. augusta 2025

Zelenskyj telefonoval so Starmerom aj Macronom, spojencov vyzýva na jasné kroky k udržateľnému mieru


Ukrajina sa nevzdá územia, aby si kúpila mier. Varoval v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj. Varovanie prišlo po tom, čo sa Washington a Moskva dohodli na usporiadaní samitu ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_80939 676x451 9.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajina sa nevzdá územia, aby si kúpila mier. Varoval v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj. Varovanie prišlo po tom, čo sa Washington a Moskva dohodli na usporiadaní samitu v snahe ukončiť vojnu.


Prezidenti Vladimir Putin a Donald Trump sa stretnú 15. augusta v americkom štáte Aljaška, aby sa pokúsili vyriešiť trojročný konflikt. Schôdzka sa uskutoční aj napriek varovaniam Ukrajiny a Európy, že Kyjev musí byť súčasťou rokovaní.

Má dôjsť k výmene území


Pri oznamovaní samitu v piatok Trump povedal, že „dôjde k určitej výmene území v prospech“ Ukrajiny aj Ruska, bez toho, aby poskytol ďalšie podrobnosti.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine


„Ukrajinci nedajú svoju pôdu okupantovi,“ povedal Zelenskyj o niekoľko hodín neskôr na sociálnych sieťach. "Akékoľvek rozhodnutia proti nám, akékoľvek rozhodnutia bez Ukrajiny, sú tiež rozhodnutiami proti mieru. Nič nedosiahnu,“ povedal a dodal, že vojna „nedá sa ukončiť bez nás, bez Ukrajiny“.

Zelenskyj tiež počas telefonátu s britským premiérom Keirom Starmerom vyzval spojencov Ukrajiny, aby podnikli „jasné kroky“ k dosiahnutiu trvalo udržateľného mieru.

Kyjev chce dôstojný mier


Poradcovia pre národnú bezpečnosť spojencov Kyjeva sa v sobotu zišli v Británii, aby zladili svoje názory pred samitom Putina a Trumpa.

„Je skutočne dôležité, aby sa Rusom opäť nepodarilo nikoho oklamať,“ povedal Zelenskyj po telefonáte s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom bez ďalších podrobností.

Zelenskyj povedal, že Kyjev je „pripravený na skutočné rozhodnutia, ktoré môžu priniesť mier“, ale povedal, že by to mal byť „dôstojný mier“, bez toho, aby uviedol podrobnosti.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj telefonoval so Starmerom aj Macronom, spojencov vyzýva na jasné kroky k udržateľnému mieru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-ukrajinský konflikt
