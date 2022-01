V Nemecku protestovali proti vládnym obmedzeniam aj proti antivaxerom

Tisíce ľudí sa v sobotu zhromaždili po celom Nemecku - niektorí demonštrovali proti vládnym obmedzeniam zavedeným na zastavenie šírenia koronavírusu, iní protestovali proti antivakcinačnému hnutiu. V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra DPA.





Vyše 1000 ľudí sa stretlo v Hamburgu a približne 2500 vo Freiburgu v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Vyšli protestovať proti "konšpiračným ideológiám", ako uviedli organizátori.Zhromaždenie v Hamburgu sa nieslo pod heslom "solidarita a osveta namiesto konšpiračných ideológií". Pôvodne bolo plánované ako demonštrácia proti protestu antivakcinačných aktivistov, ktorých sa očakávalo do 15.000.Napriek policajnému zákazu antivakcinačnej akcie sa pred múzeom Hamburger Kunsthalle zišli tisíce ľudí protestujúcich proti covidovým obmedzeniam. Polícia odhadla, že popoludní ich tam bolo asi 3000. Väčšina z nich nemala rúška a vypukli potýčky.V Hamburgu aj vo Freiburgu bol v sobotu rozmiestnený veľký počet policajtov.Vo Freiburgu bolo protestujúcich proti konšpiráciám menej než ľudí demonštrujúcich proti obmedzeniam, ktorých prišlo približne 6000. Polícia v tomto meste nezaznamenala žiadne veľké incidenty. Dodala, že zaistila, aby sa obe demonštrácie nedostali do kontaktu.V západonemeckom meste Düsseldorf protestovalo vyše 7000 ľudí proti povinnému očkovaniu. Policajný hovorca v sobotu večer uviedol, že demonštrácia je zatiaľ "pokojná a do veľkej miery bez narušujúcich momentov".Jedného účastníka vzali do väzby, pretože mal pri sebe nôž, čo polícia zistila pri bezpečnostných kontrolách po porušení pravidla mať na tvári rúško.Šéf nemeckého Spolkového úradu na ochranu ústavy Thomas Haldenwang predtým varoval, že medzi protestujúcimi proti vládnej politike počas pandémie sú osoby, ktoré predstavujú novú hrozbu. Už ich podľa neho nemožno charakterizovať ako krajných pravičiarov či krajných ľavičiarov, ale ako ľudí "zásadne odmietajúcich náš demokratický štátny systém".Haldenwang povedal, že títo extrémisti nepotrebujú konkrétnu tému a že pandémia je len najnovšou témou, ktorej sa chytili."Či je to koronavírus, utečenecká politika alebo katastrofálne záplavy. Niektorí z týchto ľudí sa pokúšajú vyvolať dojem, že štát zlyháva a nič nerobí," vysvetlil Haldenwang.