Európska komisia nás zaraďuje medzi krajiny s najlepším pripraveným štátnym rozpočtom, tvrdí Fico

Stav verejných financií

Opatrenia proti podnikateľom

7.12.2024 (SITA.sk) - Európska komisia nás zaraďuje medzi krajiny, ktoré majú najlepšie pripravený štátny rozpočet, dôveryhodnú konsolidáciu, a to sa prejavuje aj pri hodnoteniach medzinárodných ratingových agentúr.Povedal to predseda vlády Robert Fico v relácii RTVS – Rádia Slovensko Sobotné dialógy. Rozpočet je podľa neho mixom konsolidačných opatrení, ktoré musela jeho vláda urobiť pre stav verejných financií. Za ten viní bývalé vlády Matoviča „Ja veľmi oceňujem postoj koaličných voličov. Ktorí pochopili, že konsolidácia je domáca úloha, bez ktorej Slovensko môže ísť do bankrotu,“ povedal Fico.Podotkol, že zaviedli síce transakčnú daň aj opatrenia proti podnikateľom, ktoré budú cítiť, no na druhej strane, hospodársky rast Slovenskej republiky je vyšší, ako je priemer v Európskej únii aj v eurozóne.„My ho budeme ťahať aj tým, že budeme lákať ďalších investorov. Verím, že od marca sa začne výstavba baterkárne v Šuranoch. Potrebujeme na Slovensku asi 150-tisíc pracovníkov zo zahraničia a verím, že legálna migrácia sa stane témou, lebo inak nebudú mať investori zo zahraničia, ktorí chcú investovať na Slovensku, pracovnú silu,“ uviedol premiér.Zdôraznil, že pri elektrine nebudú slovenské domácnosti platiť ani o euro viac.„Platí to, čo sme povedali. Urobili sme si v štátnom rozpočte rezervu 238 miliónov eur práve na tieto účely a urobíme všetko preto, aby domácnosti neplatili za plyn a teplo ani o euro viac. Určite dostane pomoc každý, kto ju potrebuje,“ dodal Fico.