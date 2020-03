Zreformujte školstvo a podporte zamestnávateľov, odkazujú novej vláde priemyselné zväzy

Prioritou je zníženie nákladov na prácu

Konkurencieschopnosť Slovenska stráca na sile

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.3.2020 (Webnoviny.sk) - Vznikajúca nová vláda sa podľa priemyselných zväzov musí čo najskôr pustiť do kvalitnej reformy vzdelávania. "Slovensko potrebuje odvážneho ministra školstva, pretože vzdelávanie momentálne neplní svoju funkciu. Potrebujeme modernejší prístup a obsah, ale aj odvahu na zrušenie nekvalitných škôl, a zároveň väčšiu podporu tých, ktoré úspešne plnia svoje poslanie," uviedol pre agentúru SITA generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz.Kľúčový je podľa neho súlad školstva s potrebami trhu práce a zmenami, ktoré Slovensko čakajú najbližšie roky.Čo sa týka samotného podnikateľského prostredia, za prioritu považuje asociácia zníženie historicky najvyšších nákladov na prácu, ktoré podľa nej v súčastnosti vyháňajú zo Slovenska kapitál a bránia firmám rozvíjať sa."Vo všeobecnosti veríme, že si nová vláda bude uvedomovať dôležitosť stabilného podnikateľského prostredia. Keď sa darí firme, spokojní sú aj zamestnanci. Je tiež dôležité vytvárať podmienky na rozvoj existujúcich firiem a príchod alebo vznik nových," doplnil Lasz.V tejto súvislosti asociácia od novej vlády očakáva, že zamestnávateľov bude považovať za dôležitých partnerov a že ich bude plnohodnotne zapájať do diskusie o legislatívnych zmenách v školstve, daňovo-odvodovej politike, minimálnej mzde, modernejšom Zákonníku prácu, životnom prostredí a mnohých iných."Sociálny dialóg je vo férovej krajine založený na rovnocenných trojstranných konzultáciách – vláda, zamestnávatelia, odborári," pripomenul generálny sekretár.Za prioritu pritom priemyselné zväzy jednoznačne považujú aj výraznejšiu podporu vedy a výskumu. Slovensko je priemyselná krajina a bez inovácií podľa nich bude prešľapovať na mieste."Vnímame dlhodobé podfinancovanie výdavkov na výskum a vývoj zo strany štátu, nižšie percento výdavkov z HDP malo iba Bulharsko a Rumunsko. Ak by sme sa mali dostať na úroveň Českej republiky, Maďarska, Portugalska, Španielska či Poľska, mali by sa výdavky na výskum a vývoj zvýšiť približne o 50 %," upozornil Lasz. Konkurenčná schopnosť Slovenka totiž podľa neho aktuálne výrazne stráca na sile.Asociácia priemyselných zväzov je nepolitická zamestnávateľská organizácia, ktorá reprezentuje viac ako 400 firiem a je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. Jej členmi sú Slovenská elektromechanická asociácia, Slovenský živnostenský zväz, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Zväz strojárskeho priemyslu SR.Budúca vládna koalícia by mala byť zložená z troch bývalých opozičných parlamentných strán, konkrétne hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , Sme rodina, Sloboda a Solidarita (SaS) a strany Za ľudí. Vyhlásil to šéf OĽaNO Igor Matovič, ktorý sa s veľkou pravdepodobnosťou stane budúcim predsedom vlády.