Začal sa predaj vstupeniek na júnový koncert Red Hot Chili Peppers v Bratislave

Lovestream Festival začal predaj vstupeniek na nedeľný program 12. júna, ktorý na Slovensko prinesie prvýkrát slávnu americkú kapelu Red Hot Chili Peppers. Nový mestský typ hudobného festivalu prinesie na druhý júnový víkend do Bratislavy tri dni hudobnej nádielky priamo na futbalovom štadióne Tehelné pole. 24hod.sk o tom informoval PR manažér koncertu Ján Kakaščík.





„Každý deň festivalu od piatka do nedele plánujeme brány otvoriť o 12.00 h a následne ponúkať hudobnú produkciu pre každého, kto si rád plní svoje hudobné sny. Nevyhnutnou súčasťou festivalu bude bohaté gastrozázemie. Začíname predajom nedeľného lístka a zároveň koncertu najväčšej hviezdy festivalu, ale v cene vstupenky na ňu bude plnohodnotný celodenný hudobný program, ktorý bude ich samotnému koncertu predchádzať a odštartuje už krátko popoludní,“ uviedla pre médiá organizátorka festivalu Silvia Nemčovičová.

Vstupenky online tu https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/lovestream-festival-2022-06-12/



Jednodňová vstupenka na nedeľu 12. júna tak okrem Red Hot Chili Peppers zaručí koncert ďalších minimálne piatich kapiel. Samotní organizátori však v tejto chvíli musia odpovedať na otázky od fanúšikov, keďže koncert takejto megahviezdy je pre mnohých veľkým prekvapením.



„Denne sme atakovaní otázkami, či je to skutočne pravda, že k nám zavíta takáto legenda. Môžem len potvrdiť, že z našej strany je všetko v poriadku, zmluva je podpísaná, veď bez nej by sme ani súhlas na zverejnenie koncertu nikdy nedostali. Vieme o tom, že to ešte stále nezverejnili na svojej webovej stránke, ale máme prísľub, že to čo najskôr napravia. Predaj spúšťame podľa odsúhlasenia manažmentu skupiny dnešným dňom popoludní a iba pre 1000 najrýchlejších fanúšikov kapely máme aj celodňovú vstupenku do sektora státie za akciovú cenu,“ dodala Nemčovičová.



Ďalšie zaujímavé mená plánujú odhaliť postupne v najbližších dňoch.