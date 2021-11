Vydražili veci z pozostalosti Amy Winehouse, milióny dolárov poputujú na konto nadácie

Mnohonásobne vyššie sumy

8.11.2021 - Šaty, ktoré mala speváčka Amy Winehouse na sebe počas jej posledného koncertu, vydražili za viac ako 243-tisíc dolárov. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého dražba asi 800 predmetov zo speváčkinej pozostalosti vyniesla viac ako štyri milióny dolárov. Výťažok z dražby poputuje na konto nadácie, ktorú založili jej rodičia na pomoc mladým ľuďom so závislosťami.Angličanka mala minišaty v júni 2011 v Belehrade, asi mesiac pred svojou smrťou vo veku 27 rokov. Predali ich pritom za 16-krát vyššiu sumu, ako očakávali.Amy Winehouse bola jednou z najväčších hviezd svojej generácie a známou sa stala výrazným hlasom aj autorskými hitmi ako Rehab, Back to Black alebo Love is a Losing Game. Zomrela v júli 2011 na otravu alkoholom.Mnohé z predmetov, ktoré sa dostali do dražby aukčného domu Julien's Auctions v Los Angeles, pritom predajnými sumami vysoko prekonali odhady spred dražby.Červenú kabelku Moschino v tvare srdca, ktorú mala Winehouse na udeľovaní 2007 Brit Awards, vydražili za 204 800 dolárov, teda 13-násobok odhadu, zatiaľ čo šaty Dolce & Gabbana predali za 150-tisíc, teda 30-násobok odhadovanej sumy.Krátky overal z dielne Temperley London, ktorý mala počas vystúpenia pri príležitosti 90. narodenín Nelsona Mandelu, vyniesol viac ako 121-tisíc dolárov, pričom pred dražbou jeho cenu odhadovali na tisíc dolárov.Do dražby sa dostala aj kovová tabuľa s nápisom Camden Square, na ktorú po speváčkinej smrti písali fanúšikovia svoje odkazy. Nový majiteľ ju získal za 19 200 dolárov.Niektoré z predmetov, ktoré boli súčasťou dražby, ešte predtým ako sa dostanú k novým majiteľom, predstavia od 26. novembra v rámci výstavy Amy: Beyond the Stage v kensingtonskom múzeu dizajnu.