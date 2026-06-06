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06. júna 2026

Putin jednoducho nechce ukončiť vojnu, podľa Zelenského ju udržiava zámerne


Tagy: Mierové rokovania Rusko-ukrajinský konflikt Ruský vodca Trumpova administratíva Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Ukrajinský prezident tak reagoval na to, že šéf Kremľa odmietol jeho list s výzvou na okamžité obnovenie mierových rokovaní. Ukrajinský ...



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6.6.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident tak reagoval na to, že šéf Kremľa odmietol jeho list s výzvou na okamžité obnovenie mierových rokovaní.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatkovom večernom prejave obvinil ruského vodcu Vladimira Putina, že nemá záujem ukončiť vojnu. Reagoval tak na to, že šéf Kremľa odmietol jeho list s výzvou na okamžité obnovenie mierových rokovaní. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Ruská strana si, žiaľ, opäť vybrala vojnu. Odpoveď dnes počul každý,“ povedal Zelenskyj o Putinovej reakcii na list. Ruský vládca dal najavo, že v stretnutí so Zelenským nevidí „žiadny zmysel“.

„(Putin) jednoducho nechce ukončiť vojnu. Myslím si, že mnohých vo svete táto odpoveď sklamala. Nechce nič zmeniť a nechce priznať, že táto vojna vyhovuje iba jemu – a tým, ktorí na nej zarábajú,“ uviedol ukrajinský líder.

Mierové rokovania sprostredkované Washingtonom sú už mesiace pozastavené, keďže Trumpova administratíva sa sústredila na Irán. Počas predchádzajúcich mierových rozhovorov Moskva opakovane odmietala prímerie ako podmienku prechodu do záverečnej fázy rokovaní.

Ukrajinský prezident v otvorenom liste zverejnenom vo štvrtok navrhol osobné stretnutie s Putinom, na ktorom by rokovali o ukončení ruskej vojny na Ukrajine. Ide o prvé priame verejné oslovenie Putina zo strany Zelenského od začiatku ruskej invázie v roku 2022.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Putin jednoducho nechce ukončiť vojnu, podľa Zelenského ju udržiava zámerne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania Rusko-ukrajinský konflikt Ruský vodca Trumpova administratíva Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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