 24hod.sk    Šport

11. mája 2026

Ako v rozprávke! Michal Ďuriš na rozlúčku vystrelil Trnave postup do Európskej konferenčnej ligy


Michal Ďuriš na rozlúčku poslal Trnavu na 2. miesto v tabuľke aj do futbalovej Európy. Rozlúčka útočníka Michala Ďuriša so Spartakom Trnava nemohla mať krajšiu pointu. Bývalý reprezentant ju ...



Michal Ďuriš na rozlúčku poslal Trnavu na 2. miesto v tabuľke aj do futbalovej Európy.


Rozlúčka útočníka Michala Ďuriša so Spartakom Trnava nemohla mať krajšiu pointu. Bývalý reprezentant ju vyšperkoval víťazným gólom.

A to až v siedmej minúte nadstaveného času proti MŠK Žilina v šlágri predposledného 9. kola nadstavbovej skupiny o titul.

Gól, aký sa nevidí


Tridsaťsedemročný Ďuriš dokopol do bránky loptu po nepremenenom pokutovom kope jeho spoluhráča Erika Saba. Nebol to len víťazný gól v zápase (1:0), ale zároveň znamenal definitívu pohárovej Európy pre Trnavu.

Konkrétne miestenku v predkole európskej súťaže číslo 3 - Konferenčnej ligy 2026/2027. Trnavčania sa dostali v tabuľke na druhú priečku o bod pred futbalistov Dunajskej Stredy.


O druhé miesto


Práve tieto dva tímy si to rozdajú v poslednom kole najbližšiu sobotu v boji o konečné druhé miesto za majstrovským Slovanom Bratislava. Trnave postačí na potvrdenie druhého miesta aj remíza, hrať sa bude v Dunajskej Strede.

"Asi to bolo niekde napísané, že sa to muselo takto skončiť. Ešte keď to skúmal videoasistent rozhodcu, trochu som tŕpol. Vedel som však, že je to gól a asi to naozaj takto malo byť," povedal Michal Ďuriš aj pre Rádio Slovensko.

Skvelý človek a profík


"Na konci sme tlačili a myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať. Sme vďační za chlapcov, fanúšikov a Miša Ďuriša. Zaslúžil si takýto zápas pred domácim publikom. Je to skvelý človek a skutočný profesionál," povedal tréner Spartaka Trnava Antonio Muňoz, cituje ho web MŠK Žilina.

Zatiaľ čo Trnavčania spoločne s vyše 6200 fanúšikmi na Štadióne Antona Malatinského prežívali eufóriu, futbalisti Žiliny cítili krivdu.

Žilina cíti krivdu


"Som rozhorčený, všetci cítime veľkú krivdu. Ako mužstvo sme pracovali výborne, a to aj napriek tomu, že sme trénovali iba deviati. Chalani plnili pokyny a prišli aj situácie, z ktorých sme mohli ísť do vedenia. Nakoniec sme smutní a nahnevaní, no hráči si zaslúžia pochvalu. Ukázali bojovnosť, charakter. Je škoda, že sa nám vzdialila medaila, no v poslednom stretnutí proti Podbrezovej zabojujeme a urobíme maximum, aby sme sa so sezónou rozlúčili víťazne," povedal tréner Pavol Staňo.


Zdroj: SITA.sk - Ako v rozprávke! Michal Ďuriš na rozlúčku vystrelil Trnave postup do Európskej konferenčnej ligy

Tagy: Európska konferenčná liga nadstavený čas Niké liga 2025/2026 Radosť rozlúčka víťazný gól
Tréner Česka si nepamätá toľko ospravedlneniek pred svetovým šampionátom. Skladanie nominácie bolo veľmi ťažké
Vyhrážali sa mu smrťou a napadli ho. Surovčík zažil traumatické derby medzi Slaviou a Spartou Praha – VIDEO

