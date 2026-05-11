Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Ako v rozprávke! Michal Ďuriš na rozlúčku vystrelil Trnave postup do Európskej konferenčnej ligy
Michal Ďuriš na rozlúčku poslal Trnavu na 2. miesto v tabuľke aj do futbalovej Európy.
11.5.2026 (SITA.sk) - Michal Ďuriš na rozlúčku poslal Trnavu na 2. miesto v tabuľke aj do futbalovej Európy.
Rozlúčka útočníka Michala Ďuriša so Spartakom Trnava nemohla mať krajšiu pointu. Bývalý reprezentant ju vyšperkoval víťazným gólom.
A to až v siedmej minúte nadstaveného času proti MŠK Žilina v šlágri predposledného 9. kola nadstavbovej skupiny o titul.
Gól, aký sa nevidí
Tridsaťsedemročný Ďuriš dokopol do bránky loptu po nepremenenom pokutovom kope jeho spoluhráča Erika Saba. Nebol to len víťazný gól v zápase (1:0), ale zároveň znamenal definitívu pohárovej Európy pre Trnavu.
Konkrétne miestenku v predkole európskej súťaže číslo 3 - Konferenčnej ligy 2026/2027. Trnavčania sa dostali v tabuľke na druhú priečku o bod pred futbalistov Dunajskej Stredy.
O druhé miesto
Práve tieto dva tímy si to rozdajú v poslednom kole najbližšiu sobotu v boji o konečné druhé miesto za majstrovským Slovanom Bratislava. Trnave postačí na potvrdenie druhého miesta aj remíza, hrať sa bude v Dunajskej Strede.
"Asi to bolo niekde napísané, že sa to muselo takto skončiť. Ešte keď to skúmal videoasistent rozhodcu, trochu som tŕpol. Vedel som však, že je to gól a asi to naozaj takto malo byť," povedal Michal Ďuriš aj pre Rádio Slovensko.
Skvelý človek a profík
"Na konci sme tlačili a myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať. Sme vďační za chlapcov, fanúšikov a Miša Ďuriša. Zaslúžil si takýto zápas pred domácim publikom. Je to skvelý človek a skutočný profesionál," povedal tréner Spartaka Trnava Antonio Muňoz, cituje ho web MŠK Žilina.
Zatiaľ čo Trnavčania spoločne s vyše 6200 fanúšikmi na Štadióne Antona Malatinského prežívali eufóriu, futbalisti Žiliny cítili krivdu.
Žilina cíti krivdu
"Som rozhorčený, všetci cítime veľkú krivdu. Ako mužstvo sme pracovali výborne, a to aj napriek tomu, že sme trénovali iba deviati. Chalani plnili pokyny a prišli aj situácie, z ktorých sme mohli ísť do vedenia. Nakoniec sme smutní a nahnevaní, no hráči si zaslúžia pochvalu. Ukázali bojovnosť, charakter. Je škoda, že sa nám vzdialila medaila, no v poslednom stretnutí proti Podbrezovej zabojujeme a urobíme maximum, aby sme sa so sezónou rozlúčili víťazne," povedal tréner Pavol Staňo.
Zdroj: SITA.sk - Ako v rozprávke! Michal Ďuriš na rozlúčku vystrelil Trnave postup do Európskej konferenčnej ligy © SITA Všetky práva vyhradené.
