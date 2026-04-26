|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 26.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jaroslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. apríla 2026
Vylúčenie Ferenčáka bolo výsledkom jasného a odôvodneného procesu, reaguje Hlas po útoku na poslanca
Strana Hlas zdôraznila, že akékoľvek fyzické útoky na ústavných činiteľov sú absolútne neprijateľné a musia byť riadne prešetrené. Rozhodnutie o vylúčení poslanca
Zdieľať
26.4.2026 (SITA.sk) - Strana Hlas zdôraznila, že akékoľvek fyzické útoky na ústavných činiteľov sú absolútne neprijateľné a musia byť riadne prešetrené.
Rozhodnutie o vylúčení poslanca Jána Ferenčáka bolo výsledkom jasného a odôvodneného procesu, na základe návrhu jeho materskej organizácie v Kežmarku a po dôkladnom zhodnotení jeho konania. Zdôraznila to v stanovisku politická strana Hlas-SD s tým, že výroky poslanca potvrdzujú správnosť a nevyhnutnosť tohto kroku. Strana zároveň zdôraznila, že akékoľvek fyzické útoky na ústavných činiteľov sú absolútne neprijateľné a musia byť riadne prešetrené.
„Rovnako však platí, že každý verejný činiteľ je povinný odpovedať na zákonné a oprávnené otázky orgánov činných v trestnom konaní vrátane otázok o pôvode majetku,“ uviedol Hlas s tým, že odmieta klamstvá a nepravdivé tvrdenia Ferenčáka.
Poslanca Jána Ferenčáka, vylúčeného z koaličnej strany Hlas-SD, v sobotu 25. apríla večer fyzicky napadol neznámy páchateľ. Poslanec to oznámil v televíznej diskusii. „Cítil som, ako sa nieto dotkol môjho ramena a potom som dostal priamy úder do tváre, do zubov, do nosa,“ povedal Ferenčák s tým, že následne po útoku zozadu spadol na zem.
Poslanec sa v tejto súvislosti pýta, či má incident vnímať ako odkaz za nehlasovanie o koaličných návrhoch zákonov. „Na mňa sú stále nasadené bezpečnostné zložky, stále sa pohybujú v mojom regióne,“ skonštatoval. Doplnil, že o tomto disponuje informáciami, poskytne ich však len vtedy, keď rezort vnútra nebude riadiť predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok a policajnú inšpekciu Branislav Zurian.
Ferenčák podľa vlastných slov očakáva, že útočník bude vypátraný a povie, kto si útok objednal. „Za to, že som mal vlastný názor, že som nehlasoval za jednotlivé zákony, tak vyústilo to až do fyzického útoku,“ doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Vylúčenie Ferenčáka bolo výsledkom jasného a odôvodneného procesu, reaguje Hlas po útoku na poslanca © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Opozičný poslanec Mikulec sa pýta, prečo koalícia po útoku na Ferenčáka nezvoláva tlačovky
<< predchádzajúci článok
