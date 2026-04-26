Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 26.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jaroslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. apríla 2026

Vylúčenie Ferenčáka bolo výsledkom jasného a odôvodneného procesu, reaguje Hlas po útoku na poslanca


Tagy: fyzické napadnutie poslanec Národnej rady SR

Strana Hlas zdôraznila, že akékoľvek fyzické útoky na ústavných činiteľov sú absolútne neprijateľné a musia byť riadne prešetrené. Rozhodnutie o vylúčení poslanca



Zdieľať
26.4.2026 (SITA.sk) - Strana Hlas zdôraznila, že akékoľvek fyzické útoky na ústavných činiteľov sú absolútne neprijateľné a musia byť riadne prešetrené.


Rozhodnutie o vylúčení poslanca Jána Ferenčáka bolo výsledkom jasného a odôvodneného procesu, na základe návrhu jeho materskej organizácie v Kežmarku a po dôkladnom zhodnotení jeho konania. Zdôraznila to v stanovisku politická strana Hlas-SD s tým, že výroky poslanca potvrdzujú správnosť a nevyhnutnosť tohto kroku. Strana zároveň zdôraznila, že akékoľvek fyzické útoky na ústavných činiteľov sú absolútne neprijateľné a musia byť riadne prešetrené.

„Rovnako však platí, že každý verejný činiteľ je povinný odpovedať na zákonné a oprávnené otázky orgánov činných v trestnom konaní vrátane otázok o pôvode majetku,“ uviedol Hlas s tým, že odmieta klamstvá a nepravdivé tvrdenia Ferenčáka.

Poslanca Jána Ferenčáka, vylúčeného z koaličnej strany Hlas-SD, v sobotu 25. apríla večer fyzicky napadol neznámy páchateľ. Poslanec to oznámil v televíznej diskusii. „Cítil som, ako sa nieto dotkol môjho ramena a potom som dostal priamy úder do tváre, do zubov, do nosa,“ povedal Ferenčák s tým, že následne po útoku zozadu spadol na zem.

Poslanec sa v tejto súvislosti pýta, či má incident vnímať ako odkaz za nehlasovanie o koaličných návrhoch zákonov. „Na mňa sú stále nasadené bezpečnostné zložky, stále sa pohybujú v mojom regióne,“ skonštatoval. Doplnil, že o tomto disponuje informáciami, poskytne ich však len vtedy, keď rezort vnútra nebude riadiť predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok a policajnú inšpekciu Branislav Zurian.

Ferenčák podľa vlastných slov očakáva, že útočník bude vypátraný a povie, kto si útok objednal. „Za to, že som mal vlastný názor, že som nehlasoval za jednotlivé zákony, tak vyústilo to až do fyzického útoku,“ doplnil.


Zdroj: SITA.sk - Vylúčenie Ferenčáka bolo výsledkom jasného a odôvodneného procesu, reaguje Hlas po útoku na poslanca © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: fyzické napadnutie poslanec Národnej rady SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 